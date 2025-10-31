RPSC 2nd Grade Score Card 2025: आरपीएससी द्वितीय श्रेणी स्कोर स्कोरकार्ड जारी, सभी विषयों के अंक चेक करें

RPSC 2nd Grade Scorecard 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से दिसंबर 2024 में आयोजित द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा के स्कोर कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार इन परीक्षाओं में शामिल थे, वे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आरपीएससी द्वितीय श्रेणी परीक्षा के इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, संस्कृत, साइंस और सोशल साइंस जैसे सभी विषयों के अंक जारी किए गए हैं।
उम्मीदवार अपनी DOB के साथ और रोल नंबर डालकर स्कोर कार्ड पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोरकार्ड देखने के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
RPSC 2nd Grade Scorecard 2025: डायरेक्ट लिंक
जो उम्मीदवार राजस्थान द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा 2024 के लिए उपस्थित हुए थे, वे अपना स्कोर कार्ड नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को DOB के साथ और रोल नंबर की आवश्यकता होगी।
विषयों के नाम
स्कोरकार्ड लिंक
आरपीएससी द्वितीय श्रेणी अंग्रेजी स्कोर कार्ड 2025
आरपीएससी द्वितीय श्रेणी हिंदी स्कोर कार्ड 2025
आरपीएससी द्वितीय श्रेणी संस्कृत स्कोर कार्ड 2025
आरपीएससी द्वितीय श्रेणी विज्ञान स्कोर कार्ड 2025
आरपीएससी द्वितीय श्रेणी सामाजिक विज्ञान स्कोर कार्ड 2025
आरपीएससी द्वितीय श्रेणी गणित स्कोर कार्ड 2025
RPSC 2nd Grade Scorecard 2025: स्कोर कार्ड डाउनलोड कैसे करें?
स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को DOB के साथ और रोल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। ऑनलाइन स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करें:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, परिणाम अनुभाग पर जाएं।
स्टेप 3 अब वरिष्ठ शिक्षक संयुक्त परीक्षा 2025 के लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 4 लॉगिन पेज पर DOB के साथ और रोल नंबर दर्ज करें।
स्टेप 5 सबमिट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 6 स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा उसे डाउनलोड कर लें।
स्टेप 7 प्रिंट आउट भविष्य के संदर्भ के लिए अपना पास रखें।
