RPSC 2nd Grade Score Card 2025: आरपीएससी द्वितीय श्रेणी स्कोर स्कोरकार्ड जारी, सभी विषयों के अंक चेक करें

RPSC 2nd Grade Scorecard 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से दिसंबर 2024 में आयोजित द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा के स्कोर कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार इन परीक्षाओं में शामिल थे, वे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आरपीएससी द्वितीय श्रेणी परीक्षा के इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, संस्कृत, साइंस और सोशल साइंस जैसे सभी विषयों के अंक जारी किए गए हैं।

उम्मीदवार अपनी DOB के साथ और रोल नंबर डालकर स्कोर कार्ड पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोरकार्ड देखने के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

RPSC 2nd Grade Scorecard 2025: डायरेक्ट लिंक

जो उम्मीदवार राजस्थान द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा 2024 के लिए उपस्थित हुए थे, वे अपना स्कोर कार्ड नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को DOB के साथ और रोल नंबर की आवश्यकता होगी।