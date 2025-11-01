WB HS Result 3rd Semester, Direct Link Here
By Priyanka Pal
Nov 1, 2025, 10:00 IST

8th Pay Commission Salary Hike: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ शर्तों (Terms of Reference) को मंजूरी दे दी है। इस फैसले की घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में की। भारत में सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग एक दिलचस्पी का विषय है। आयोग की रिपोर्ट जमा होने के बाद 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा। इसे जनवरी 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद है। कर्मचारी आने वाले समय में सैलरी, पेंशन, भत्तों और पे मैट्रिक्स की समीक्षा को लेकर काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं। इस लेख में हम यह जानेंगे कि कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही, फिटमेंट फैक्टर और पे मैट्रिक्स जैसे दूसरे जुड़े हुए विवरणों पर भी नजर डालेंगे।

8th Pay Commission Salary Hike
8th Pay Commission Salary Hike: 8वें वेतन आयोग ने केंद्रीय मंत्रिमंडल को अपनी संदर्भ शर्तें (TOR) दे दी हैं, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। अब आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ोतरी, पेंशन, भत्तों और पे मैट्रिक्स पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा। इस आयोग में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों का एक पैनल है। 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। इसमें एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव भी होंगे।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, उम्मीद है कि आयोग 12-18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। इसकी सिफारिशों को जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इससे पहले, 7वें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था।

8वां वेतन आयोग क्या है?

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की वेतन संरचना की समीक्षा के लिए हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करती है। अब तक सात केंद्रीय वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं। पिछला आयोग 2014 में बनाया गया था और इसकी सिफारिशों को जनवरी 2016 से लागू किया गया था। अब 8वें वेतन आयोग ने अपनी TOR केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेजी है, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है।

अब आयोग वेतन संरचना, पे मैट्रिक्स आदि के बारे में अपने निष्कर्षों पर एक विस्तृत रिपोर्ट जमा करेगा। यह एक तरह से पिछले आयोग की रिपोर्टों की समीक्षा है। इसमें महंगाई जैसे कुछ अतिरिक्त कारकों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर क्या है?

फिटमेंट फैक्टर एक मुख्य मल्टीप्लायर (गुणक) होता है। इसका इस्तेमाल वेतन आयोग कर्मचारियों के मूल वेतन को संशोधित करने के लिए करते हैं। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग द्वारा सुझाया जाने वाला फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.86 के बीच रहने की उम्मीद है। नया मूल वेतन इस तरह से निकाला जाता है:

संशोधित मूल वेतन = वर्तमान मूल वेतन × फिटमेंट फैक्टर

8वें वेतन आयोग के पैनल की संरचना

8वें वेतन आयोग में कुल 3 सदस्य हैं। पैनल में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल हैं। 8वें वेतन आयोग की संरचना इस प्रकार है:

अध्यक्ष:सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई

एक अंशकालिक सदस्य:पुलक घोष

सदस्य-सचिव:पंकज जैन

8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?

रिपोर्टों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग को एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए 12-18 महीने का समय मिलेगा। इसकी सिफारिशों को जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था, और इसे 01 जनवरी, 2016 से लागू किया गया था।

8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ेगी?

कुछ रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारी हर महीने 19,000 रुपये तक की सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। सैलरी में इस बढ़ोतरी का फायदा कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। इसके अलावा, भत्तों और दूसरी चीजों में भी बढ़ोतरी होगी।

