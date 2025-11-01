8th Pay Commission Salary Hike: 8वें वेतन आयोग ने केंद्रीय मंत्रिमंडल को अपनी संदर्भ शर्तें (TOR) दे दी हैं, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। अब आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ोतरी, पेंशन, भत्तों और पे मैट्रिक्स पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा। इस आयोग में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों का एक पैनल है। 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। इसमें एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव भी होंगे। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, उम्मीद है कि आयोग 12-18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। इसकी सिफारिशों को जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इससे पहले, 7वें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था। 8वां वेतन आयोग क्या है? केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की वेतन संरचना की समीक्षा के लिए हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करती है। अब तक सात केंद्रीय वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं। पिछला आयोग 2014 में बनाया गया था और इसकी सिफारिशों को जनवरी 2016 से लागू किया गया था। अब 8वें वेतन आयोग ने अपनी TOR केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेजी है, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है।

अब आयोग वेतन संरचना, पे मैट्रिक्स आदि के बारे में अपने निष्कर्षों पर एक विस्तृत रिपोर्ट जमा करेगा। यह एक तरह से पिछले आयोग की रिपोर्टों की समीक्षा है। इसमें महंगाई जैसे कुछ अतिरिक्त कारकों को भी ध्यान में रखा जाएगा। 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर क्या है? फिटमेंट फैक्टर एक मुख्य मल्टीप्लायर (गुणक) होता है। इसका इस्तेमाल वेतन आयोग कर्मचारियों के मूल वेतन को संशोधित करने के लिए करते हैं। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग द्वारा सुझाया जाने वाला फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.86 के बीच रहने की उम्मीद है। नया मूल वेतन इस तरह से निकाला जाता है: संशोधित मूल वेतन = वर्तमान मूल वेतन × फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग के पैनल की संरचना 8वें वेतन आयोग में कुल 3 सदस्य हैं। पैनल में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल हैं। 8वें वेतन आयोग की संरचना इस प्रकार है: