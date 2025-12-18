JAC 2026 Board Exams: कक्षा 9वीं-11वीं के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, यहां देखें Exam Date

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC), रांची ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों के रजिस्ट्रेशन और एग्जाम डेट्स का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जो छात्र 2026 में बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं, वह ऑफिशियल वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर विजिट करें। झारखंड बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के छात्र एग्जाम में शामिल नहीं हो सकेंगे। JAC 2026 की कक्षा 9वीं और 11वीं के बोर्ड एग्जाम फरवरी 2026 के लास्ट सप्ताह में आयोजित की जाएंगी।

JAC Board Exams 2026: रजिस्ट्रेशन का पूरा शेड्यूल

झारखंड बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। छात्रों और स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे लास्ट डेट का इंतजार किए बिना अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।