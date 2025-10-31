WB HS Result 3rd Semester, Direct Link Here
Focus
Quick Links
Breaking News

कक्षा 3 से स्टूडेंट पढ़ेंगे NCERT किताबों में AI, शिक्षा मंत्रालय की बड़ी पहल

Akshara Verma
By Akshara Verma
Oct 31, 2025, 14:38 IST

AI Technology in Schools: देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ कॉलेज या टेक्नोलॉजी के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली नई पीढ़ी के लिए भी जरूरी बनती जा रही है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार अब कक्षा 3 से स्टूडेंट भी पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बारे में।



Add as a preferred source on Google
Join us
Artificial Intelligence and Learning AI Education for Class 3 Students in School
Artificial Intelligence and Learning AI Education for Class 3 Students in School
Register for Result Updates

देश की नई पीढ़ी को एडवांस बनाने के लिए अब स्कूलों में से ही भविष्य की तकनीक से जोड़ा जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने अगले शैक्षिक सत्र यानी 2026- 27 से देश भर के सभी स्कूलों में तीसरी कक्षा से ही आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग (AI & CT) को पढ़ाने का फैसला लिया है।

भारत की स्कूली शिक्षा में यह एक ऐतिहासिक बदलाव है, जिसकी शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है। यह घोषणा स्टूडेंट के लिए लाभदायक साबित होगी। यह बच्चों को टेक्नोलॉजी की समझ के साथ-साथ समस्या सुलझाने और क्रिएटिव सोच प्रदान करने में सक्षम बनेगा। 

स्टूडेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का नया कोर्स

इस नए कोर्स का नाम AI & Computational Thinking (AI & CT) रखा गया है, जिसमें स्टूडेंट्स को यह सिखाया जाएगा कि रोबोट कैसे काम करता है। साथ ही, मशीनें कैसे सोचती हैं। स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी का उपयोग, “समाज और जीवन को बेहतर बनाने में कैसे किया जा सकता है” बताया जाएगा। इस कोर्स का मकसद सिर्फ तकनीकी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट में AI का इस्तेमाल करने की समझ पैदा करना है। 

AI & CT कोर्स कब से शुरू होगा?

स्टूडेंट के लिए यह कोर्स 2026-27 शैक्षिक सत्र से पूरे देश के स्कूलों में लागू होगा। शुरुआत कक्षा 3 से होगी और फिर हर साल एक क्लास बढ़ाते हुए इसे सभी बड़ी कक्षाओं तक में लागू करवा दिया जाएगा। दिसंबर 2025 तक स्टूडेंट के लिए इस कोर्स की किताबें, हैंडबुक, वीडियो और डिजिटल सामग्री भी तैयार हो जाएगी। साथ ही, टीचर्स की ट्रेनिंग NISHTHA और अन्य संस्थानों के माध्यम से पहले ही शुरू हो चुकी है। 

AI & CT कोर्स किसके द्वारा तैयार किया है?

इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में CBSE, NCERT, KVS, NVS और राज्य सरकार ने मिलकर इसपर काम कर रही हैं। इस पाठ्यक्रम की अगुवाई IIT मद्रास के प्रोफेसर कार्तिक रमण कर रहे हैं, उनका लक्ष्य है कि यह कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा (NCF SE 2023) के अनुरूप हो और बच्चों की सोच और तकनीकी क्षमता को बेहतर बनाए। 

यहां भी पढ़े: CBSE Board Date Sheet 2026 Out

Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News