विश्व के पर्वतों (Mountains) पर सामान्य ज्ञान (GK) MCQs यहाँ देखें

दुनिया के सबसे ऊँचे शिखरों और प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाओं पर अपनी जानकारी की परीक्षा लें! यह क्विज़ न केवल रोचक है बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी बेहद उपयोगी है।
1. उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊँचा पर्वत कौन-सा है?
(a) माउंट लोगन
(b) माउंट मैककिंले
(c) माउंट किलिमंजारो
(d) माउंट एवरेस्ट
सही उत्तर: (b) माउंट मैककिंले
माउंट मैककिंले, जिसे डेनाली (Denali) भी कहा जाता है, अमेरिका के अलास्का राज्य में स्थित है और यह उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी है (ऊँचाई 6190 मीटर)।
2. यूनानी पौराणिक कथाओं में किस पर्वत को देवताओं का निवास स्थान माना गया है?
(a) माउंट रशमोर
(b) माउंट मैककिंले
(c) माउंट किलिमंजारो
(d) माउंट ओलिंपस
सही उत्तर: (d) माउंट ओलिंपस
यूनानी पौराणिक कथाओं के अनुसार माउंट ओलिंपस देवताओं और देवियों का घर माना जाता है।
3. माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है?
(a) आल्प्स
(b) एंडीज़
(c) हिमालय
(d) रॉकीज़
सही उत्तर: (c) हिमालय
माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है और 8849 मीटर की ऊँचाई के साथ यह विश्व की सबसे ऊँची चोटी है।
4. कौन-सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है?
(a) यूराल पर्वत
(b) कार्पेथियन पर्वत
(c) आल्प्स
(d) कॉकेशस पर्वत
सही उत्तर: (a) यूराल पर्वत
यूराल पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया महाद्वीपों की सीमा रेखा मानी जाती है और यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है।
5. माचू पिच्चू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है?
(a) आल्प्स
(b) हिमालय
(c) एंडीज़
(d) यूराल
सही उत्तर: (c) एंडीज़
माचू पिच्चू पेरू में एंडीज़ पर्वत श्रृंखला के कॉर्डिलेरा डे विलकाबाम्बा क्षेत्र में स्थित है।
6. अफ्रीका की सबसे ऊँची पर्वत चोटी कौन-सी है?
(a) माउंट केन्या
(b) माउंट एल्गॉन
(c) रुवेनज़ोरी पर्वत
(d) माउंट किलिमंजारो
सही उत्तर: (d) माउंट किलिमंजारो
माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊँची चोटी है, जो तंजानिया में स्थित है।
7. कौन-सी पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन की सीमा के साथ फैली हुई है?
(a) आल्प्स
(b) पिरेनीज़
(c) यूराल
(d) रॉकी पर्वत
सही उत्तर: (b) पिरेनीज़
पिरेनीज़ पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन की सीमा पर लगभग 435 किमी लंबाई में फैली हुई है।
8. विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन-सी है?
(a) पिरेनीज़
(b) हिमालय
(c) एंडीज़
(d) यूराल
सही उत्तर: (c) एंडीज़
एंडीज़ पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई लगभग 7,000 किमी है और यह दक्षिण अमेरिका के सात देशों में फैली है।
9. जापान की सबसे ऊँची पर्वत चोटी कौन-सी है?
(a) माउंट कीता
(b) माउंट हाकू
(c) माउंट टेटे
(d) माउंट फूजी
सही उत्तर: (d) माउंट फूजी
माउंट फूजी जापान की सबसे ऊँची चोटी है, जिसकी ऊँचाई 3776 मीटर है।
10. दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊँची पर्वत चोटी कौन-सी है?
(a) अकोंकागुआ
(b) चिम्बोराजो
(c) हुआस्कारन
(d) कोटोपैक्सी
सही उत्तर: (a) अकोंकागुआ
अकोंकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊँची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊँचाई 6961 मीटर है।
