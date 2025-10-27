AISSEE 2026 Admission: रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर, exams.nta.nic.in पर चेक करें लेटेस्ट अपडेट

AISSEE 2026 Registration: NTA ने AISSEE 2026 में तीन नए सैनिक स्कूल जोड़े हैं। कक्षा 6 और 9 में एडमिशन के लिए आवेदन exams.nta.nic.in पर 30 अक्टूबर, 2025 को बंद हो जाएंगे।

AISSEE 2026 Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन (AISSEE) 2026 के तहत तीन नए सैनिक स्कूल जोड़े हैं। कैंडिडेट को कक्षा 6 और 9 में एडमिशन के लिए आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर, 2025 है और छात्र 31 अक्टूबर, 2025 तक ऑनलाइन फीस का भुगतान कर सकेंगे। रक्षा मंत्रालय ने इस साल जून में देश भर में 100 सैनिक स्कूल स्थापित करने की पहल के तहत 86 नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी थी। AISSEE 2026 की मुख्य बातें नीचे दी गई टेबल में AISSEE 2026 से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई है: अवलोकन विवरण घटना नाम AISSEE 2026 पंजीकरण की अंतिम तिथि जल्द परीक्षा का नाम अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE) बोर्ड का नाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) शैक्षणिक वर्ष 2026-27 आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, 2025 शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2025 कक्षाओं 6 - 9 आवेदन सुधार विंडो 2 - 4 नवंबर, 2025 परीक्षा तिथि (अपेक्षित) जनवरी 2026 परीक्षा शुल्क सामान्य/ओबीसी-एनसीएल/रक्षा/पूर्व सैनिक: 850 रुपये एससी/एसटी: 700 रुपये

AISSEE 2026 सूचना बुलेटिन AISSEE 2026: नए सैनिक स्कूलों की लिस्ट सूचना बुलेटिन के अनुसार, Candidates तीन नए सैनिक स्कूलों की लिस्ट देख सकते हैं: स्कूल का नाम राज्य जिला स्कूल की श्रेणी श्री एसपीके पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल तमिलनाडु नमक्कल आवासीय वडेम नगर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोवा बास्क-गोअन आवासीय Yogeshwari Sainik School, Ambajogai महाराष्ट्र अंडा डे बोर्डिंग AISSEE 2026 के लिए Registration कैसे करें? AISSEE 2026 के लिए ऑनलाइन Registration करने के लिए, Candidates को बताए गए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा: * आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाएं। * होमपेज पर, 'AISSEE 2026 Registration' लिंक पर क्लिक करें। * अकाउंट बनाने के लिए अपनी जानकारी दर्ज करें। * 'लॉग इन' बटन पर क्लिक करें और लॉग इन आईडी और पासवर्ड डालें। * आवेदन पत्र भरें। * जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। * Registration फीस का भुगतान करें।