AISSEE 2026 Admission: रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर, exams.nta.nic.in पर चेक करें लेटेस्ट अपडेट

Akshara Verma
By Akshara Verma
Oct 27, 2025, 16:38 IST

AISSEE 2026 Registration: NTA ने AISSEE 2026 में तीन नए सैनिक स्कूल जोड़े हैं। कक्षा 6 और 9 में एडमिशन के लिए आवेदन exams.nta.nic.in पर 30 अक्टूबर, 2025 को बंद हो जाएंगे।

AISSEE Registration 2026
AISSEE Registration 2026
AISSEE 2026 Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन (AISSEE) 2026 के तहत तीन नए सैनिक स्कूल जोड़े हैं। कैंडिडेट को कक्षा 6 और 9 में एडमिशन के लिए आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर, 2025 है और छात्र 31 अक्टूबर, 2025 तक ऑनलाइन फीस का भुगतान कर सकेंगे। रक्षा मंत्रालय ने इस साल जून में देश भर में 100 सैनिक स्कूल स्थापित करने की पहल के तहत 86 नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी थी।

AISSEE 2026 की मुख्य बातें

नीचे दी गई टेबल में AISSEE 2026 से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई है:

अवलोकन  विवरण
घटना नाम  AISSEE 2026 पंजीकरण की अंतिम तिथि जल्द
परीक्षा का नाम  अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE)
बोर्ड का नाम  राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए)
शैक्षणिक वर्ष 2026-27
आधिकारिक वेबसाइट  exams.nta.nic.in
आवेदन की अंतिम तिथि  30 अक्टूबर, 2025
शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि  31 अक्टूबर, 2025 
कक्षाओं  6 - 9 
आवेदन सुधार विंडो 2 - 4 नवंबर, 2025
परीक्षा तिथि (अपेक्षित) जनवरी 2026
परीक्षा शुल्क  सामान्य/ओबीसी-एनसीएल/रक्षा/पूर्व सैनिक: 850 रुपयेएससी/एसटी: 700 रुपये

AISSEE 2026 सूचना बुलेटिन

AISSEE 2026: नए सैनिक स्कूलों की लिस्ट

सूचना बुलेटिन के अनुसार, Candidates तीन नए सैनिक स्कूलों की लिस्ट देख सकते हैं:

स्कूल का नाम राज्य जिला स्कूल की श्रेणी
श्री एसपीके पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल तमिलनाडु नमक्कल आवासीय
वडेम नगर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोवा बास्क-गोअन आवासीय
Yogeshwari Sainik School, Ambajogai महाराष्ट्र अंडा डे बोर्डिंग

AISSEE 2026 के लिए Registration कैसे करें?

AISSEE 2026 के लिए ऑनलाइन Registration करने के लिए, Candidates को बताए गए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा:

*   आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाएं।

*   होमपेज पर, 'AISSEE 2026 Registration' लिंक पर क्लिक करें।

*   अकाउंट बनाने के लिए अपनी जानकारी दर्ज करें।

*   'लॉग इन' बटन पर क्लिक करें और लॉग इन आईडी और पासवर्ड डालें।

*   आवेदन पत्र भरें।

*   जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

*   Registration फीस का भुगतान करें।

*   ध्यान से सबमिट करें और भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज सेव कर लें।

डायरेक्ट लिंक - AISSEE 2026 Registration

शिक्षा जगत की नवीनतम खबरों से अपडेट रहें। स्कूल समाचार, बोर्ड परीक्षा Result, JEE, NEET, CAT, CLAT जैसी प्रवेश परीक्षाओं और अन्य पर रियल-टाइम अपडेट पाएं।


