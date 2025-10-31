CBSE Board Date Sheet 2026 Out: 110 दिन पहले जारी हुई 10वीं-12वीं की डेटशीट, 10 दिन बाद ही शुरू होगा मूल्यांकन

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने वर्ष 2026 की बोर्ड एग्जाम (कक्षा 10वीं और 12वीं) की डेटशीट जारी करके छात्रों और स्कूलों को एक बड़ा तोहफा दिया है। यह पहली बार है जब बोर्ड ने परीक्षा शुरू होने से लगभग 110 दिन पहले ही पूरा टाइम टेबल घोषित किया। बोर्ड ने यह कदम छात्रों के लिए उठाया ताकि बच्चे आराम से पेपर की तैयारी कर सकें।

CBSE एग्जाम की डेट्स कब से कब तक?

CBSE ने घोषणा की है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। पूरी जानकारी के लिए आप नीचे दी गई टेबल पर नजर डालें।

कक्षा एग्जाम शुरू होने की डेट्स एग्जाम समाप्त होने की डेट्स कक्षा 10वीं 17 फरवरी 2026 10 मार्च 2026 कक्षा 12वीं 17 फरवरी 2026 09 अप्रैल 2026

CBSE डेटशीट के आधार पर राज्यों के बोर्ड तय करेंगे शेड्यूल

CBSE के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के हेड डॉ. संयम भारद्वाज ने गुरुवार को ऐलान किया की विभिन्न प्रदेश के शिक्षा बोर्ड और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी CBSE की डेटशीट के अनुसार ही एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल बनाएंगे।