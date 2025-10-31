Rajasthan CHO Result 2025 OUT: राजस्थान सीएचओ रिजल्ट rssb.rajasthan.gov.in जारी, डाउनलोड करें कट ऑफ

WB HS Result 3rd Semester, Direct Link Here
By Vijay Pratap Singh
Oct 31, 2025, 20:33 IST

Rajasthan CHO Result 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने आज 31 अक्टूबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर राजस्थान CHO परिणाम 2025 जारी कर दिया है। उम्मीदवार जो इस भर्ती परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब अपना राजस्थान सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) रिजल्ट, कट ऑफ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।  

Rajasthan CHO Result 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने आज, 31 अक्टूबर 2025 को सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा 2025 का आधिकारिक परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम PDF में जारी किया गया है, जिसमें लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का विवरण (नाम और रोल नंबर) शामिल है। बोर्ड ने परिणाम के साथ ही कट ऑफ मार्क्स भी जारी किए हैं। इसके तहत चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए कुल 2806 उम्मीदवारों के रोल नंबर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम और शॉर्टलिस्टेड रोल नंबर देख सकते हैं।

Also Read in English: Rajasthan CHO Cut Off 2025

सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) पदों के लिए RSSB CHO लिखित परीक्षा 8 जून 2025 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। अब बोर्ड ने इसका रिजल्ट और कट ऑफ घोषित कर दिया है। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। रिजल्ट PDF में योग्य उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग और परीक्षा में प्राप्त अंक जैसी जानकारी दी गई है। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 3934 रिक्त पदों पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) की भर्ती की जाएगी। राजस्थान CHO रिजल्ट से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती है।

संगठन का नाम

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)

पद का नाम

सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO)

रिक्तियों की संख्या

3934

RSSB राजस्थान CHO परिणाम 2025

31 अक्टूबर 2025

परीक्षा तिथि

8 जून 2025

आधिकारिक वेबसाइट

https://rssb.rajasthan.gov.in/

Rajasthan CHO Result 2025 PDF Download Link

राजस्थान CHO लिखित परीक्षा का आधिकारिक रिजल्ट PDF प्रारूप में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, हमने राजस्थान CHO रिजल्ट PDF डाउनलोड करने का सीधा लिंक भी नीचे साझा किया है। 

CHO Result 2025 PDF Link

यहां क्लिक करें

CONTRACTUAL Data Entry Operator Result PDF

यहां क्लिक करें

Women Health Worker Result PDF

यहां क्लिक करें

Rajasthan CHO Cut Off 2025 OUT

राजस्थान CHO परिणाम जारी होने के साथ ही, कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं। NTSP और TSP के लिए कट ऑफ मार्क्स अलग-अलग जारी किए गए हैं, आप नीचे दी गई तालिका में में कट ऑफ अंक देख सकते हैं।

श्रेणी

कोड

NTSP कट-ऑफ अंक

TSP कट-ऑफ अंक

सामान्य

GEN

281.8824

223.0294

सामान्य

FEM

281.8824

223.0294

सामान्य

WID

171.4118

सामान्य

DIV

157.8529

161.9118

सामान्य

EX

204.1176

सामान्य-ईडब्ल्यूएस

GEN

256.4412

सामान्य-ईडब्ल्यूएस

FEM

238.6765

सामान्य-ईडब्ल्यूएस

WID

सामान्य-ईडब्ल्यूएस

DIV

सामान्य-ईडब्ल्यूएस

EX

अनुसूचित जाति

GEN

256.5882

200.7941

अनुसूचित जाति

FEM

248.2941

200.7941

अनुसूचित जाति

WID

अनुसूचित जाति

DIV

अनुसूचित जाति

EX

अनुसूचित जनजाति

GEN

216.4118

182.8235

अनुसूचित जनजाति

FEM

216.4118

182.8235

अनुसूचित जनजाति

WID

अनुसूचित जनजाति

DIV

अनुसूचित जनजाति

EX

अन्य पिछड़ा वर्ग

GEN

266.6765

अन्य पिछड़ा वर्ग

FEM

266.6765

अन्य पिछड़ा वर्ग

WID

अन्य पिछड़ा वर्ग

DIV

अन्य पिछड़ा वर्ग

EX

मध्यम पिछड़ा वर्ग

GEN

239.2647

मध्यम पिछड़ा वर्ग

FEM

214.3529

मध्यम पिछड़ा वर्ग

WID

मध्यम पिछड़ा वर्ग

DIV

मध्यम पिछड़ा वर्ग

EX

SAH

GEN

225.5294

SAH

FEM

SAH

WID

SAH

DIV

SAH

EX

BLV

158.0882

MIMD

196.6765

LD/CP

158.3824

161.4706

SP

162.8824

193.8824

Screenshot 2025-10-31 174525

Screenshot 2025-10-31 174626

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

