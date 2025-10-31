Rajasthan CHO Result 2025 OUT: राजस्थान सीएचओ रिजल्ट rssb.rajasthan.gov.in जारी, डाउनलोड करें कट ऑफ

Rajasthan CHO Result 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने आज, 31 अक्टूबर 2025 को सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा 2025 का आधिकारिक परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम PDF में जारी किया गया है, जिसमें लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का विवरण (नाम और रोल नंबर) शामिल है। बोर्ड ने परिणाम के साथ ही कट ऑफ मार्क्स भी जारी किए हैं। इसके तहत चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए कुल 2806 उम्मीदवारों के रोल नंबर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम और शॉर्टलिस्टेड रोल नंबर देख सकते हैं।
Rajasthan CHO Result 2025 OUT
सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) पदों के लिए RSSB CHO लिखित परीक्षा 8 जून 2025 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। अब बोर्ड ने इसका रिजल्ट और कट ऑफ घोषित कर दिया है। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। रिजल्ट PDF में योग्य उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग और परीक्षा में प्राप्त अंक जैसी जानकारी दी गई है। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 3934 रिक्त पदों पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) की भर्ती की जाएगी। राजस्थान CHO रिजल्ट से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती है।
|
संगठन का नाम
|
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)
|
पद का नाम
|
सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO)
|
रिक्तियों की संख्या
|
3934
|
RSSB राजस्थान CHO परिणाम 2025
|
31 अक्टूबर 2025
|
परीक्षा तिथि
|
8 जून 2025
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
https://rssb.rajasthan.gov.in/
Rajasthan CHO Result 2025 PDF Download Link
राजस्थान CHO लिखित परीक्षा का आधिकारिक रिजल्ट PDF प्रारूप में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, हमने राजस्थान CHO रिजल्ट PDF डाउनलोड करने का सीधा लिंक भी नीचे साझा किया है।
|
CHO Result 2025 PDF Link
|
CONTRACTUAL Data Entry Operator Result PDF
|
Women Health Worker Result PDF
Rajasthan CHO Cut Off 2025 OUT
राजस्थान CHO परिणाम जारी होने के साथ ही, कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं। NTSP और TSP के लिए कट ऑफ मार्क्स अलग-अलग जारी किए गए हैं, आप नीचे दी गई तालिका में में कट ऑफ अंक देख सकते हैं।
|
श्रेणी
|
कोड
|
NTSP कट-ऑफ अंक
|
TSP कट-ऑफ अंक
|
सामान्य
|
GEN
|
281.8824
|
223.0294
|
सामान्य
|
FEM
|
281.8824
|
223.0294
|
सामान्य
|
WID
|
171.4118
|
–
|
सामान्य
|
DIV
|
157.8529
|
161.9118
|
सामान्य
|
EX
|
204.1176
|
–
|
सामान्य-ईडब्ल्यूएस
|
GEN
|
256.4412
|
–
|
सामान्य-ईडब्ल्यूएस
|
FEM
|
238.6765
|
–
|
सामान्य-ईडब्ल्यूएस
|
WID
|
–
|
–
|
सामान्य-ईडब्ल्यूएस
|
DIV
|
–
|
–
|
सामान्य-ईडब्ल्यूएस
|
EX
|
–
|
–
|
अनुसूचित जाति
|
GEN
|
256.5882
|
200.7941
|
अनुसूचित जाति
|
FEM
|
248.2941
|
200.7941
|
अनुसूचित जाति
|
WID
|
–
|
–
|
अनुसूचित जाति
|
DIV
|
–
|
–
|
अनुसूचित जाति
|
EX
|
–
|
–
|
अनुसूचित जनजाति
|
GEN
|
216.4118
|
182.8235
|
अनुसूचित जनजाति
|
FEM
|
216.4118
|
182.8235
|
अनुसूचित जनजाति
|
WID
|
–
|
–
|
अनुसूचित जनजाति
|
DIV
|
–
|
–
|
अनुसूचित जनजाति
|
EX
|
–
|
–
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
GEN
|
266.6765
|
–
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
FEM
|
266.6765
|
–
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
WID
|
–
|
–
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
DIV
|
–
|
–
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
EX
|
–
|
–
|
मध्यम पिछड़ा वर्ग
|
GEN
|
239.2647
|
–
|
मध्यम पिछड़ा वर्ग
|
FEM
|
214.3529
|
–
|
मध्यम पिछड़ा वर्ग
|
WID
|
–
|
–
|
मध्यम पिछड़ा वर्ग
|
DIV
|
–
|
–
|
मध्यम पिछड़ा वर्ग
|
EX
|
–
|
–
|
SAH
|
GEN
|
225.5294
|
–
|
SAH
|
FEM
|
–
|
–
|
SAH
|
WID
|
–
|
–
|
SAH
|
DIV
|
–
|
–
|
SAH
|
EX
|
–
|
–
|
BLV
|
–
|
158.0882
|
–
|
MIMD
|
–
|
196.6765
|
–
|
LD/CP
|
–
|
158.3824
|
161.4706
|
SP
|
–
|
162.8824
|
193.8824
