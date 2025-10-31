BPSC 71st Final Answer Key 2025 OUT: बीपीएससी उत्तर कुंजी bpsc.bih.nic.in पर जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

BPSC 71th Final Answer Key 2025 OUT: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE) की फाइनल आंसर की 2025 जारी कर दी है। परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार अब उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा अभियान के तहत आयोग उपमंडल अधिकारी/वरिष्ठ उप समाहर्ता, पुलिस उपाधीक्षक, जिला कमांडेंट, अधीक्षक, उप पंजीयक, उप निर्वाचन अधिकारी, सहायक निदेशक, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गन्ना अधिकारी एवं अन्य पदों की नियुक्ति करेगा।

BPSC 71th Answer Key 2025 PDF Download Link

बीपीएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर 71वीं प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी 2025 जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब फाइनल आंसर की के माध्यम से अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, हमने नीचे SET-E, SET-F, SET-G, SET-H उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक प्रदान किया है।