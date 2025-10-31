WB HS Result 3rd Semester, Direct Link Here
BPSC 71st Final Answer Key 2025 OUT: बीपीएससी उत्तर कुंजी bpsc.bih.nic.in पर जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

By Vijay Pratap Singh
Oct 31, 2025, 15:42 IST

BPSC 71th Final Answer Key 2025 OUT: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 71वीं परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी 2025 जारी कर दी है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट से अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। SET-E, SET-F, SET-G, SET-H बीपीएससी 71वीं फाइनल उत्तर कुंजी पीडीएफ का सीधा लिंक नीचे दिए गए लेख में उपलब्ध है।

BPSC 71th Final Answer Key 2025 OUT
BPSC 71th Final Answer Key 2025 OUT: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE) की फाइनल आंसर की 2025 जारी कर दी है। परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार अब उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा अभियान के तहत आयोग उपमंडल अधिकारी/वरिष्ठ उप समाहर्ता, पुलिस उपाधीक्षक, जिला कमांडेंट, अधीक्षक, उप पंजीयक, उप निर्वाचन अधिकारी, सहायक निदेशक, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गन्ना अधिकारी एवं अन्य पदों की नियुक्ति करेगा। 

BPSC 71th Answer Key 2025 PDF Download Link

बीपीएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर 71वीं प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी 2025 जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब फाइनल आंसर की के माध्यम से अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, हमने नीचे SET-E, SET-F, SET-G, SET-H उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक प्रदान किया है।

BPSC 71th CCE Pre Final Answer Key 2025 PDF

यहां क्लिक करें

BPSC 71वीं फाइनल आंसर की 2025 PDF कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके BPSC 71th Final Answer Key 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. होमपेज पर “Important Announcements” सेक्शन में जाएं।

  3. Integrated 71st Combined (Preliminary) Competitive Examination – Final Answer Keys के सामने  General Studies लिंक पर क्लिक करें।

  4. PDF फाइल स्क्रीन पर खुलेगी,  इसे डाउनलोड कर लें।

BPSC 71वीं उत्तर कुंजी 2025: अंकों की गणना कैसे करें?

  • सही उत्तर: +1 अंक
  • गलत उत्तर: –0.33 अंक (1/3 अंक कटेगा)
  • बिना प्रयास वाला प्रश्न: 0 अंक

कुल अंक = (सही उत्तर × 1) – (गलत उत्तर × 0.33)

बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 43/2025 के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक पद हेतु मुख्य परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थी 31 अक्टूबर 2025 (सुबह 10 बजे) से 8 नवंबर 2025 तक अपनी OMR शीट आयोग की वेबसाइट bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login पर लॉगिन कर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि OMR शीट में कोई त्रुटि हो, तो 8 नवंबर 2025 तक examcontroller-bpsc@gov.in पर ईमेल द्वारा आपत्ति भेजी जा सकती है। निर्धारित तिथि के बाद न तो आपत्ति स्वीकार की जाएगी और न ही OMR शीट की प्रति दी जाएगी।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

