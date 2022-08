Commonwealth Games 2022 India medals: लवप्रीत सिंह ने पुरुषों की 109 किग्रा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता

Commonwealth Games 2022 India medals: भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने 3 अगस्त, 2022 को पुरुषों के 109 किग्रा फाइनल में कुल 355 किग्रा भार उठाकर कांस्य पदक जीता।

#CommonwealthGames2022 | India's Lovepreet Singh wins bronze in men's weightlifting 109 Kg weight category with a total lift of 355 Kg. pic.twitter.com/PkBqgrVaE5 — ANI (@ANI) August 3, 2022

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुषों की 109 किग्रा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतने पर लवप्रीत सिंह को ट्वीट करके बधाई दी।

Congratulations to the talented Lovepreet Singh for winning the Bronze medal in Men's 109kg weightlifting. The young and dynamic Lovepreet has impressed everyone with his calm temperament and dedication to sports. Wishing him the very best for all future endeavours. pic.twitter.com/IWZtRezGJv — Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2022

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट करते हुए कहा, "भारतीय भारोत्तोलक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतने के लिए लवप्रीत सिंह को बधाई। भविष्य में होने वाले आयोजनों में सफलता के लिए उन्हें मेरी शुभकामनाएं।"

Indian weightlifters continue to excel and bring glory for the nation. Congratulations to Lovepreet Singh for winning bronze medal in weightlifting at #CommonwealthGames. My best wishes to him for success in future events. — President of India (@rashtrapatibhvn) August 3, 2022

उल्लेखनीय है कि लवप्रीत सिंह ने 355 किग्रा की संयुक्त लिफ्ट के साथ समाप्त किया, जिसमें उनके अंतिम स्नैच प्रयास में 163 किग्रा और क्लीन एंड जर्क श्रेणी में 192 किग्रा शामिल था।

कैमरून के जूनियर पेरिक्लेक्स नगदजा न्याबेयू ने स्नैच श्रेणी में 160 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क श्रेणी में 201 किलोग्राम के साथ संयुक्त लिफ्ट के साथ स्वर्ण पदक जीता। समोआ के जैक हितिला ओपेलोगे ने स्नैच श्रेणी में 164 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क श्रेणी में 194 की सर्वश्रेष्ठ लिफ्ट के साथ 358 किलोग्राम की संयुक्त लिफ्ट के साथ रजत पदक जीता।

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी भारोत्तोलक को बधाई देते हुए कहा, "लवप्रीत सिंह को राष्ट्रीय शिविर एनएसएनआईएस पटियाला में अपनी जगह बनाने में 7 साल की मेहनत लगी, उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा!"

It took Lovepreet Singh 7 years of hardwork to make his place in the national camp at NSNIS Patiala, since then there has been no looking back for him!



Congratulations on your 🥉 medal at #CWG2022.



Champ, wish you the best for your future. #Cheer4India pic.twitter.com/vk9uktm9uw — Anurag Thakur (@ianuragthakur) August 3, 2022

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंडियन मेडल्स

भारतीय एथलीटों ने अब तक कुल 14 पदक जीते हैं, जिसमें पांच स्वर्ण, पांच रजत और चार कांस्य शामिल हैं। मीराबाई चानू स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय थीं और संकेत सरगर पुरुषों के 55 किग्रा भारोत्तोलन फाइनल बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इंडिया मेडल टैली