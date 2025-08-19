NEET PG 2025 Result Today
MDSU BA 1st Semester Result 2025 OUT: महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी, ये रहा Direct Link

MDSU BA 1st Semester Result 2025 OUT: महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी (MDSU) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट mdsuexam.org पर बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट 2025 घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अब अपने रोल नंबर या नाम का उपयोग करके अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

ByVijay Pratap Singh
Aug 19, 2025, 14:09 IST
MDSU BA 1st Semester Result 2025 OUT

MDSU BA 1st Semester Result 2025 OUT: महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी (MDSU) ने 19 अगस्त को बीए फर्स्ट सेमेस्टर का MDSU Result 2025 जारी कर दिया है। छात्र यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट mdsuajmer.ac.in पर जाकर MDSU बीए Result देख सकते हैं। वे अपने रोल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके अपना Result देख सकते हैं।

MDSU BA 1st Semester Result 2025 Direct Link

महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा में शामिल हुए छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके अपना Result देख सकते हैं।

MDSU Result 2025 लिंक

यहां क्लिक करें

mdsuexam.org BA Part 1st Semester Result 2025- हाइलाइट्स

एमडीएसयू अजमेर ने बीए पार्ट-1 (प्रथम सेमेस्टर) का परिणाम जारी कर दिया है। यह रिजल्ट यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्र-छात्राएं अपने रोल नंबर या नाम का उपयोग करके परीक्षा परिणाम देख सकते हैं और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी और सीधा लिंक नीचे दिया गया है।

विवरणजानकारी
विश्वविद्यालय का नाम एमडीएसयू अजमेर (MDSU Ajmer)
कोर्स का नाम बीए प्रथम वर्ष (BA 1st)
सेमेस्टर प्रथम सेमेस्टर (BA 1st)
आधिकारिक वेबसाइट www.mdsuexam.org

MDSU BA 1st Semester Result 2025 चेक कैसे करें?

छात्र नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

1.  महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट mdsuajmer.ac.in पर जाएं।

2.  होमपेज पर मौजूद Result लिंक पर क्लिक करें।

3.  एक नया पेज खुलेगा – यहां संबंधित विषय या कोर्स चुनें।

4.  अपनी लॉगिन जानकारी (रोल नंबर और पासवर्ड) दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।

5.  Result स्क्रीन पर दिखाई देगा।

6.  इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट ले लें।

MDSU BA 1st Semester Marksheet 2025 पर दी गई जानकारी

MDSU Result PDF डाउनलोड करने के बाद, Candidates को उस पर दी गई जानकारी को ध्यान से जांचना चाहिए। किसी भी तरह की गलती होने पर, उन्हें तुरंत यूनिवर्सिटी अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए।

*   छात्र का नाम

*   रोल नंबर

*   कोर्स

*   सेमेस्टर

*   अंकों का विवरण

*   कॉलेज का नाम

यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत पहली बार सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षा आयोजित की। परीक्षाएं जून के अंत तक चली थीं। बीए पार्ट-I (सेमेस्टर-I) की परीक्षा दिसंबर 2024 सत्र के लिए 11 दिसंबर 2024 से 26 मार्च 2025 के बीच कराई गई थी।

