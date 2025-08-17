Weekly Current Affairs Quiz 11 से 17 अगस्त 2025: भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन

Weekly Current Affairs Quiz Hindi: जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है. इसमें मुख्य रूप से कॉमनवेल्थ गेम्स 2023, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, स्वतंत्रता दिवस 2025 आदि से सम्बंधित प्रश्न शामिल है. 1. 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? A) नई दिल्ली B) अहमदाबाद C) मुंबई D) भोपाल 1. B) अहमदाबाद 13 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुई विशेष आम बैठक (SGM) में भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने भारत की 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स मेज़बानी की बोली को औपचारिक मंज़ूरी दी। अहमदाबाद को मेज़बान शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जहां सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव समेत अत्याधुनिक खेल सुविधाएं मौजूद होंगी। कनाडा के हटने के बाद भारत का दावेदारी में पलड़ा और भारी हो गया है। 2. भारत की पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएगी?

A) दिल्ली–गुरुग्राम B) जिन्द–सोनीपत C) चंडीगढ़–अंबाला D) लखनऊ–कानपुर 2. B) जिन्द–सोनीपत भारतीय रेलवे द्वारा विकसित भारत की पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल रेल परिवहन में एक क्रांतिकारी कदम है। यह ट्रेन उन्नत हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है। 1,200 हॉर्सपावर के शक्तिशाली इंजन से लैस यह ट्रेन 2,600 से अधिक यात्रियों को ले जाने और 110 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम है। इसका पहला संचालन हरियाणा के 89 किलोमीटर लंबे जिन्द–सोनीपत रूट पर होगा। 3. UIDAI ने आधार सिस्टम की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ 5 साल का R&D समझौता किया है? A) IIT दिल्ली B) भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) C) IISc बेंगलुरु D) NITI आयोग 3. B) भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) 12 अगस्त 2025 को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) और भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) ने 5 साल के अनुसंधान एवं विकास (R&D) समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य आधार सिस्टम की सुरक्षा, मजबूती और विश्वसनीयता को और बेहतर बनाना है। इसके तहत अत्याधुनिक बायोमेट्रिक तकनीक, फ्रॉड डिटेक्शन टूल्स और उन्नत एल्गोरिदमिक तकनीकों का इस्तेमाल कर डेटा-ड्रिवन इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा।

4. जुलाई 2025 का ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस भारतीय क्रिकेटर को मिला? A) विराट कोहली B) शुभमन गिल C) रोहित शर्मा D) ऋषभ पंत 4. B) शुभमन गिल शुभमन गिल को जुलाई 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज़ में शानदार बल्लेबाज़ी के लिए ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही वे इतिहास में पहले पुरुष क्रिकेटर बने, जिन्होंने यह अवार्ड चार बार जीता है। इससे पहले वे जनवरी 2023, सितंबर 2023 और फरवरी 2025 में भी यह सम्मान प्राप्त कर चुके थे। 5. 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? A) हरियाणा B) पंजाब C) झारखंड D) ओडिशा 5. C) झारखंड काकीनाडा में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को 2-1 से हराकर खिताब बरकरार रखा। यह जीत झारखंड के 2025 हॉकी सीजन में कई खिताब जीतने की सफलता में एक और उपलब्धि है।

6. भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया? A) पीएम नरेंद्र मोदी B) गृहमंत्री अमित शाह C) रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव D) वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 6. A) पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2025 को नागपुर (अजनी) से पुणे के बीच भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। यह हाई-स्पीड ट्रेन लगभग 12 घंटे में 881 किमी की दूरी तय करती है, जो वंदे भारत सीरीज के लिए दूरी और यात्रा समय दोनों में नया रिकॉर्ड है। 7. एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप (ASC) में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? A) करण मल्होत्रा B) रमेश बुधीहाल C) वरुण पटेल D) अमन वर्मा 7. B) रमेश बुधीहाल 24 वर्षीय भारतीय सर्फर रमेश बुधीहाल (Ramesh Budihal) ने इतिहास रचते हुए एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीता। उन्होंने फाइनल में 12.60 अंकों के साथ कांस्य पदक हासिल किया, जबकि स्वर्ण दक्षिण कोरिया के कनोआ हीजे और रजत इंडोनेशिया के पजार अरियाना ने जीता।