माना पटेल टोक्यो ओलंपिक में क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बनीं

Backstroke swimmer Maana Patel has become the 1st female and 3rd Indian swimmer to qualify for #Tokyo2020 , tweets Sports Minister Kiren Rijiju. pic.twitter.com/ENHqDBL1fk

