ICC ने सीईओ मनु साहनी को तत्काल प्रभाव से हटाया, जानें वजह

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने 08 जुलाई 2021 को अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मनु साहनी को तत्काल प्रभाव से क्रिकेट की वैश्विक संस्था से हटने के लिए कहा है. आईसीसी ने यह भी बताया कि उसके कार्यकारी सीईओ जिओफ अलार्डिस आईसीसी की कार्यकारी बोर्ड के साथ करीब से काम करते रहेंगे.

आईसीसी के सीईओ मनु साहनी ने अपने ‘सख्त आचरण’ के लिए अवकाश पर भेज दिए जाने के चार महीने बाद 08 जुलाई को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया. आईसीसी की तरफ से जारी बयान के अनुसार, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 08 जुलाई को घोषणा किया कि सीईओ मनु साहनी तत्काल प्रभाव से अपना पद छोड़ेंगे. जियोफ कार्यवाहक सीईओ के तौर पर काम करेंगे.

The International Cricket Council's (ICC) Chief Executive Manu Sawhney will leave the organization with immediate effect. Geoff Allardice will continue as Acting CEO supported by the Leadership Team working closely with the ICC Board: ICC