टोक्यो ओलंपिक 2020-21: उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक होंगे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह

छह बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics 2020-21) के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे. इन खेलों में भारत की तरफ से पदक के सबसे बड़े दावेदारों में से एक पहलवान बजरंग पूनिया 08 अगस्त 2021 को समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगे.

भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने इन खेलों की आयोजन समिति को अपने फैसले से अवगत करा दिया है. इन खेलों की शुरुआत 23 जुलाई 2021 से टोक्यो में हो रही है. इसका समापन आठ अगस्त को होगा. आईओए ने मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह के भारत की तरफ से ध्वजवाहक होने की जानकारी 05 जुलाई को दी है.

