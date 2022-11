National Sports Awards 2022: वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गयी है. युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने ने कल इन पुरस्कारों की घोषणा की है. वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से शरत कमल अचंता को सम्मानित किया जायेगा. 25 खिलाड़ी 2022 के अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किये जायेंगे.

राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की सिफारिशों के लिए बनी समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने इन पुरस्कारों की घोषणा की है. इन अवार्ड को 30 नवम्‍बर को राष्ट्रपति भवन में विशेष रूप से आयोजित समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जायेगा.

The Ministry of Youth Affairs & Sports announced the National Sports Awards 2022. The awardees will receive their awards from the Hon'ble President of India on 30th November at Rashtrapati Bhavan, New Delhi.



