T20WC 2022: इंग्लैंड बना आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता, जानें कौन चुना गया प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट?

T20WC 2022: इंग्लैंड की मेंस क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए दूसरी बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर यह ख़िताब अपने नाम किया. यह इंग्लैंड का दूसरा T20 वर्ल्ड कप टाइटल है. इससे पहले इंग्लैंड वर्ष 2010 में यह टाइटल जीता था. इंग्लैंड विश्व की पहली टीम बन गयी है जो एक ही समय में वनडे और T20 दोनों वर्ल्ड कप की विजेता है.

इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने बारिश की संभावनाओं के बीच टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का कठिन निर्णय लिया. लेकिन, बेन स्टोक्स की शानदार बल्लेबाजी और युवा सैम करन की घातक गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर टाइटल अपने नाम किया. यह तीसरा मौका था जब पाकिस्तान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेल रहा था.

इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और उन्होंने शुरू से ही मैच पर पकड़ बनाये रखा. पाकिस्तान की ओर से शान मसूद ने सर्वाधिक 38 रनों का योगदान दिया, कप्तान बाबर आजम के 32 रन के अलावा कोई भी बल्लेबाज 30 से ज्यादा रन नहीं बना सका. पाकिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 137 रन बनायीं.

जवाब में इंग्लैंड की टीम ने ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की शानदार फिफ्टी की मदद से निर्धारित लक्ष्य 19 ओवर में हासिल कर लिया. इंग्लैंड के सैम करेन 3 विकेट लेकर फाइनल में सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए.

भारत ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 की अच्छी शुरुआत करते हुए अपने पहले मैच में पाकिस्तान को हराकर, जीत से शुरुआत की थी. भारत सुपर 12 के ग्रुप 2 में 5 मैचों में से 4 में जीत दर्ज करके ग्रुप में टॉप पर रहा था. लेकिन भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों मात खाकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया था. गौरतलब है कि भारत T20 वर्ल्ड कप 2007 का विजेता है, जोकि पहला T20 वर्ल्ड कप था.

