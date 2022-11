Women’s World Boxing Championship 2023: वर्ष 2023 में भारत में आयोजित होगी विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप

Women’s World Boxing Championship 2023: भारत 2023 में विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप की मेजबानी करेगा. यह तीसरा मौका है जब भारत विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है. इससे पहले भारत वर्ष 2006 और 2018 में इस इवेंट का आयोजन कर चुका है. इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जायेगा.

बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (BFI) के महासचिव हेमंत कलिता ने बताया कि ''हमें महिला विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी का अधिकार मिला है और हम मार्च के अंत और अप्रैल के पहले सप्ताह में इस आयोजन की मेजबानी करना चाहते हैं.''

That historic moment when MoU were signed between @IBA_Boxing and #BFI as 🇮🇳 was named as hosts of the Women's World Boxing Championships 2023. 🔥🙌@Kremlev_U | @AjaySingh_SG | @debojo_m#PunchMeinHaiDum#Boxing pic.twitter.com/g9DPgJGlv4