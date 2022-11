Life science data Center: 'इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर' के पहले नेशनल रिपॉजिटरी का उद्घाटन, जानें इसके बारे में

Life science data Center: केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने हाल ही में लाइफ साइंस डेटा-'इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर' (IBDC) के पहले रिपॉजिटरी (राष्ट्रीय भंडार कोष) को देश को समर्पित किया है. यह रिपॉजिटरी का उद्घाटन फरीदाबाद, हरियाणा में किया गया है.

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बायो बायोटेक-प्राइड के गाइडलाइन के अनुसार भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान केन्द्रों से प्राप्त डेटा को आईबीडीसी के तहत कलेक्ट किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है.

बायोटेक-प्राइड (डेटा एक्सचेंज के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना) गाइडलाइन जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था.

Union Minister @DrJitendraSingh dedicates to the nation, India’s first national repository for life science data-‘Indian Biological Data Center’ (IBDC) at Faridabad, Haryana



