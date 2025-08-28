GATE 2026 Registration Start Today
Punjab and Haryana High Court Answer Key 2025 OUT: यहां से डाउनलोड करें उत्तर कुंजी PDF

By Vijay Pratap Singh
Aug 28, 2025, 16:57 IST

Punjab and Haryana High Court Answer Key 2025 OUT: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चपरासी (Peon) के पदों के लिए आंसर की 2025 अब sssc.gov.in और highcourtchd.gov.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। आंसर की 28 अगस्त, 2025 को सक्रिय कर दी गई है। Candidates प्रोविजनल की (provisional key) डाउनलोड कर सकते हैं, अपने जवाबों को मिला सकते हैं, और 30 अगस्त, 2025 तक सबूत के साथ अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

Punjab and Haryana High Court Answer Key 2025 OUT: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर ग्रेड III और चपरासी (Peon) जैसे कई पदों के लिए आंसर की 2025 जारी कर दी है। जिन Candidates ने जुलाई और अगस्त 2025 में हुई लिखित परीक्षाओं में भाग लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट sssc.gov.in और highcourtchd.gov.in से प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट आंसर की 2025 एक जरूरी दस्तावेज है। इसकी मदद से Candidates अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं, अपने अनुमानित अंकों की गणना कर सकते हैं और अगर कोई गलती है, तो वे अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चपरासी (Peon) पद के लिए आंसर की 28 अगस्त, 2025 को जारी की है। Candidates 30 अगस्त, 2025 तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चपरासी (Peon) पद के लिए आंसर की 2025 को सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स (SSSC) ने आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। प्रोविजनल आंसर की को आधिकारिक वेबसाइट sssc.gov.in और highcourtchd.gov.in पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। चपरासी (Peon) पद के लिए आंसर की का लिंक 28 अगस्त, 2025 को सक्रिय कर दिया गया है। Candidates 30 अगस्त, 2025 तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। पंजाब और हरियाणा आंसर की 2025 को डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है। आधिकारिक सूचना पढ़ने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट आंसर की 2025 का लिंक अब चपरासी (Peon) की रिक्तियों के लिए सक्रिय है। इन पदों के लिए परीक्षा 11 अगस्त और 13 अगस्त, और 18 अगस्त और 22 अगस्त, 2025 के बीच आयोजित की गई थी। इस आंसर की की मदद से, Candidates अंतिम मूल्यांकन से पहले अपने जवाबों का मिलान कर सकते हैं, संभावित अंकों की गणना कर सकते हैं और किसी भी गलती की पहचान कर सकते हैं। पंजाब और हरियाणा आंसर की 2025 देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

Candidates पंजाब और हरियाणा आंसर की को ऊपर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, वे पंजाब और हरियाणा चपरासी (Peon) हाई कोर्ट 2025 को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन भी कर सकते हैं:

  •    आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: sssc.gov.in या highcourtchd.gov.in

  •    “Recruitments” या “Answer Key” सेक्शन पर जाएं

  •    अपना पद चुनें (स्टेनोग्राफर ग्रेड III या चपरासी (Peon))

  •    अपनी लॉगिन जानकारी दर्ज करें (Registration ID और पासवर्ड)

  •    “Download Answer Key PDF” पर क्लिक करें

  •    इसे भविष्य के लिए सेव करें और प्रिंट कर लें

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

