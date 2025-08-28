GATE 2026 Registration Start Today
UP LT Grade Teacher Syllabus 2025: यूपी लेक्चरर ग्रेड शिक्षक एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का PDF डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

By Priyanka Pal
Aug 28, 2025, 17:02 IST

UP LT Grade Teacher Syllabus 2025: UPPSC का लक्ष्य एलटी ग्रेड टीचर पदों के लिए 7466 रिक्तियों को भरना है। यूपी एलटी ग्रेड टीचर के सिलेबस में बहुत ही बुनियादी टॉपिक शामिल होते हैं। लिखित परीक्षा में दो विषयों से 150 MCQ शामिल होते हैं। ये विषय हैं - सामान्य अध्ययन और संबंधित विषय। यहां विषय-वार यूपी एलटी ग्रेड टीचर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देखें।

UP LT Grade Teacher Syllabus 2025

UP LT Grade Teacher Syllabus 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने एलटी ग्रेड टीचर पदों की भर्ती के लिए 7,466 रिक्तियां प्रकाशित की हैं। अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए यूपी एलटी टीचर सिलेबस की पूरी समझ होना बहुत जरूरी है। इससे आपको केवल उन्हीं टॉपिक पर ध्यान देने में मदद मिलती है जो लिखित परीक्षा के लिए जरूरी हैं।

सिलेबस से परीक्षा की जरूरतों को समझने में मदद मिलेगी और यह तैयारी को व्यवस्थित करने में भी सहायक होगा। आमतौर पर सिलेबस दो विषयों में बंटा होता है - सामान्य अध्ययन और संबंधित विषय। लिखित परीक्षा में 150 अंकों के लिए 150 ऑब्जेक्टिव-टाइप प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। इस पेज पर यूपी एलटी ग्रेड टीचर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में और जानकारी देखें।

यूपी एलटी ग्रेड टीचर सिलेबस 2025

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) एलटी ग्रेड टीचर पद के लिए सिलेबस आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF में जारी करेगा। सिलेबस को देखने से आपको परीक्षा की नई जरूरतों के अनुसार अपनी तैयारी को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। संदर्भ के लिए यूपी एलटी ग्रेड टीचर भर्ती की मुख्य बातें नीचे टेबल में दी गई हैं:

रीक्षा संचालन निकाय

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)

पोस्ट नाम

एलटी ग्रेड शिक्षक

रिक्तियां

7466

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन

प्रश्न प्रकार

उद्देश्य प्रकार

प्रश्नों की संख्या

150

नकारात्मक अंकन

हां

यूपी एलटी ग्रेड टीचर एग्जाम पैटर्न 2025

Candidates को यूपी एलटी ग्रेड टीचर एग्जाम पैटर्न देखना चाहिए ताकि वे एग्जाम के फॉर्मेट, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की संख्या, अधिकतम अंक, मार्किंग स्कीम और अन्य बातों को समझ सकें। नीचे टेबल में देखें लेक्चरर ग्रेड शिक्षक का एग्जाम पैटर्न:

धारा

प्रश्नों की संख्या

अधिकतम अंक

सामान्य अध्ययन

30

30

संबंधित विषय

120

120

कुल

150

150

यूपी एलटी ग्रेड टीचर सिलेबस 2025 PDF

उम्मीदवारों को अपनी रणनीति बनाने से पहले यूपी एलटी ग्रेड टीचर सिलेबस 2025 PDF डाउनलोड कर लेना चाहिए। इससे उन्हें अपने स्टडी प्लान में केवल जरूरी टॉपिक शामिल करने में मदद मिलेगी। साथ ही, वे रिवीजन और प्रैक्टिस पर भी ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। इस पेज पर सिलेबस PDF डाउनलोड करने का सीधा लिंक पाएं:

यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक पाठ्यक्रम

पीडीएफ डाउनलोड करें

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

