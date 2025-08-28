UP LT Grade Teacher Syllabus 2025: यूपी लेक्चरर ग्रेड शिक्षक एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का PDF डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

UP LT Grade Teacher Syllabus 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने एलटी ग्रेड टीचर पदों की भर्ती के लिए 7,466 रिक्तियां प्रकाशित की हैं। अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए यूपी एलटी टीचर सिलेबस की पूरी समझ होना बहुत जरूरी है। इससे आपको केवल उन्हीं टॉपिक पर ध्यान देने में मदद मिलती है जो लिखित परीक्षा के लिए जरूरी हैं।
सिलेबस से परीक्षा की जरूरतों को समझने में मदद मिलेगी और यह तैयारी को व्यवस्थित करने में भी सहायक होगा। आमतौर पर सिलेबस दो विषयों में बंटा होता है - सामान्य अध्ययन और संबंधित विषय। लिखित परीक्षा में 150 अंकों के लिए 150 ऑब्जेक्टिव-टाइप प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। इस पेज पर यूपी एलटी ग्रेड टीचर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में और जानकारी देखें।
यूपी एलटी ग्रेड टीचर सिलेबस 2025
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) एलटी ग्रेड टीचर पद के लिए सिलेबस आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF में जारी करेगा। सिलेबस को देखने से आपको परीक्षा की नई जरूरतों के अनुसार अपनी तैयारी को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। संदर्भ के लिए यूपी एलटी ग्रेड टीचर भर्ती की मुख्य बातें नीचे टेबल में दी गई हैं:
रीक्षा संचालन निकाय
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)
पोस्ट नाम
एलटी ग्रेड शिक्षक
रिक्तियां
7466
चयन प्रक्रिया
लिखित परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन
प्रश्न प्रकार
उद्देश्य प्रकार
प्रश्नों की संख्या
150
नकारात्मक अंकन
हां
यूपी एलटी ग्रेड टीचर एग्जाम पैटर्न 2025
Candidates को यूपी एलटी ग्रेड टीचर एग्जाम पैटर्न देखना चाहिए ताकि वे एग्जाम के फॉर्मेट, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की संख्या, अधिकतम अंक, मार्किंग स्कीम और अन्य बातों को समझ सकें। नीचे टेबल में देखें लेक्चरर ग्रेड शिक्षक का एग्जाम पैटर्न:
धारा
प्रश्नों की संख्या
अधिकतम अंक
सामान्य अध्ययन
30
30
संबंधित विषय
120
120
कुल
150
150
यूपी एलटी ग्रेड टीचर सिलेबस 2025 PDF
उम्मीदवारों को अपनी रणनीति बनाने से पहले यूपी एलटी ग्रेड टीचर सिलेबस 2025 PDF डाउनलोड कर लेना चाहिए। इससे उन्हें अपने स्टडी प्लान में केवल जरूरी टॉपिक शामिल करने में मदद मिलेगी। साथ ही, वे रिवीजन और प्रैक्टिस पर भी ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। इस पेज पर सिलेबस PDF डाउनलोड करने का सीधा लिंक पाएं:
यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक पाठ्यक्रम
