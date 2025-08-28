UP Police SI Salary 2025: युपी पुलिस SI की इन-हैंड सैलरी कितनी होती है और क्या मिलती हैं सुविधाएं जानें

UP Police SI Salary 2025: पुलिस विभाग में सुरक्षित और सम्मानजनक नौकरी चाहने वाले Candidates के लिए यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) का पद बहुत लोकप्रिय है। इस पद की तैयारी कर रहे Candidates को UP Police SI Salary 2025 के बारे में जानना चाहिए। इसका सैलरी पैकेज काफी अच्छा है। इसमें अच्छी सैलरी, कई तरह के भत्ते और प्रमोशन के बेहतरीन मौके मिलते हैं। इस लेख में, Candidates को यूपी पुलिस SI की सैलरी, मिलने वाले फायदों और विभाग में उनके करियर की तरक्की के बारे में साफ जानकारी मिलेगी। UP Police SI सैलरी स्ट्रक्चर 2025 जो Candidates 2025 में यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) बनना चाहते हैं, उनके लिए पूरी सैलरी की जानकारी होना जरूरी है। UP Police SI Salary 2025 काफी अच्छी है। इसमें एक अच्छी बेसिक सैलरी के साथ कई भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं, जो इस पद को बेहतर बनाती हैं। बेसिक सैलरी के अलावा, यूपी पुलिस SI को कई तरह के भत्ते और फायदे मिलते हैं। इनमें महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), और यात्रा भत्ता (TA) शामिल हैं। ये सभी भत्ते उनकी कुल कमाई को काफी बढ़ा देते हैं।

नीचे दी गई टेबल में UP Police SI सैलरी स्ट्रक्चर 2025 की जानकारी देखें: यूपी पुलिस एसआई वेतन संरचना 2025 विवरण जानकारी संचालन निकाय उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) पोस्ट नाम सब-इंस्पेक्टर (एसआई) मूल वेतन सीमा ₹35,400 – ₹1,12,400 ग्रेड पे वेतन मैट्रिक्स का स्तर 6 आधिकारिक वेबसाइट www.uppbpb.gov.in UP Police SI सैलरी 2025 UP Police सब-इंस्पेक्टर (SI) की सैलरी 2025, 7वें वेतन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार है। यह एक स्थिर आय के साथ-साथ कई भत्ते और फायदे सुनिश्चित करती है। इस वजह से यह कई Candidates के लिए एक सुरक्षित और आकर्षक करियर विकल्प बन जाता है। UP Police SI बेसिक पे कितना होता है? साल 2025 में यूपी पुलिस SI के लिए बेसिक सैलरी एक आकर्षक पे-बैंड के तहत तय की गई है। अवयव राशि (₹) मूल वेतन ₹35,400 – ₹1,12,400 ग्रेड पे वेतन मैट्रिक्स का स्तर 6 वेतनमान ₹9,300 – ₹34,800