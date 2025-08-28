UP Police SI Salary 2025: युपी पुलिस SI की इन-हैंड सैलरी कितनी होती है और क्या मिलती हैं सुविधाएं जानें

GATE 2026 Registration Start Today
Aug 28, 2025

UP Police SI Salary 2025: जो Candidates यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, उन्हें सैलरी स्ट्रक्चर और जॉब प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टरों को अच्छी सैलरी के साथ कई तरह के भत्ते और सुविधाएं देती है। यहां, Candidates सैलरी स्ट्रक्चर, मिलने वाले फायदे, भत्ते, जॉब प्रोफाइल और प्रमोशन के बारे में जानकारी देख सकते हैं।

UP Police SI Salary 2025
UP Police SI Salary 2025

UP Police SI Salary 2025: पुलिस विभाग में सुरक्षित और सम्मानजनक नौकरी चाहने वाले Candidates के लिए यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) का पद बहुत लोकप्रिय है। इस पद की तैयारी कर रहे Candidates को UP Police SI Salary 2025 के बारे में जानना चाहिए। इसका सैलरी पैकेज काफी अच्छा है। इसमें अच्छी सैलरी, कई तरह के भत्ते और प्रमोशन के बेहतरीन मौके मिलते हैं।

इस लेख में, Candidates को यूपी पुलिस SI की सैलरी, मिलने वाले फायदों और विभाग में उनके करियर की तरक्की के बारे में साफ जानकारी मिलेगी।

UP Police SI सैलरी स्ट्रक्चर 2025

जो Candidates 2025 में यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) बनना चाहते हैं, उनके लिए पूरी सैलरी की जानकारी होना जरूरी है। UP Police SI Salary 2025 काफी अच्छी है। इसमें एक अच्छी बेसिक सैलरी के साथ कई भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं, जो इस पद को बेहतर बनाती हैं। 

बेसिक सैलरी के अलावा, यूपी पुलिस SI को कई तरह के भत्ते और फायदे मिलते हैं। इनमें महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), और यात्रा भत्ता (TA) शामिल हैं। ये सभी भत्ते उनकी कुल कमाई को काफी बढ़ा देते हैं।

नीचे दी गई टेबल में UP Police SI सैलरी स्ट्रक्चर 2025 की जानकारी देखें:

यूपी पुलिस एसआई वेतन संरचना 2025

विवरण

जानकारी

संचालन निकाय

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB)

पोस्ट नाम

सब-इंस्पेक्टर (एसआई)

मूल वेतन सीमा

₹35,400 – ₹1,12,400

ग्रेड पे

वेतन मैट्रिक्स का स्तर 6

आधिकारिक वेबसाइट

www.uppbpb.gov.in

UP Police SI सैलरी 2025

UP Police सब-इंस्पेक्टर (SI) की सैलरी 2025, 7वें वेतन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार है। यह एक स्थिर आय के साथ-साथ कई भत्ते और फायदे सुनिश्चित करती है। इस वजह से यह कई Candidates के लिए एक सुरक्षित और आकर्षक करियर विकल्प बन जाता है।

UP Police SI बेसिक पे कितना होता है?

साल 2025 में यूपी पुलिस SI के लिए बेसिक सैलरी एक आकर्षक पे-बैंड के तहत तय की गई है।

अवयव

राशि (₹)

मूल वेतन

₹35,400 – ₹1,12,400

ग्रेड पे

वेतन मैट्रिक्स का स्तर 6

वेतनमान

₹9,300 – ₹34,800

UP Police ग्रॉस और इन-हैंड सैलरी कितनी मिलती है?

बेसिक पे के अलावा, यूपी पुलिस SI को महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), और यात्रा भत्ता (TA) जैसे कई भत्ते मिलते हैं, जो उनकी कुल कमाई को काफी बढ़ा देते हैं। Candidates टेबल में अपनी अनुमानित ग्रॉस और इन-हैंड सैलरी की गणना देख सकते हैं:

मूल वेतन

₹35,400

महंगाई भत्ता (42%)

₹14,868

मकान किराया भत्ता (24%)

₹8,496 (मेट्रो शहरों के लिए)

यात्रा एवं अन्य भत्ते

₹4,000 – ₹6,000

सकल वेतन

₹62,000 – ₹65,000

कटौती (पीएफ, कर, आदि)

₹5,000 – ₹8,000

हाथ में वेतन

₹55,000 – ₹58,000

ध्यान दें: फाइनल इन-हैंड सैलरी पोस्टिंग की जगह, शहर का प्रकार (मेट्रो या नॉन-मेट्रो), प्रोविडेंट फंड (PF) और इनकम टैक्स की कटौती, और सरकार की किसी भी नई नीति के आधार पर अलग हो सकती है।

UP Police SI Salary 2025 से आर्थिक स्थिरता मिलती है। साथ ही, प्रमोशन और सालाना इंक्रीमेंट के जरिए आगे बढ़ने के भी अच्छे मौके मिलते हैं।

UP Police SI के भत्ते और फायदे

बेसिक सैलरी के साथ, यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टरों को कई भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं, जो उनके कुल वेतन को बेहतर बनाती हैं:

  • महंगाई भत्ता (DA)
  • मकान किराया भत्ता (HRA)
  • यात्रा भत्ता (TA)
  • मेडिकल भत्ता
  • राशन मनी भत्ता
  • वर्दी भत्ता
  • विशेष भत्ते

