UKSSSC Exam Calendar 2025: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न पदों के लिए जारी किया एग्जाम शेड्यूल

UKSSSC Exam Calendar 2025: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ओर से विभिन्न पदों के लिए परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों इसके लिए आवेदन किया था, वे परीक्षा तिथियों की जांच कर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। यह एग्जाम कैलेंडर सत्र 2025-26 तक का जारी किया गया है। जिसमें दरोगा, सहायक लेखाकार, सहायक अध्यापक सहित विभिन्न पद शामिल हैं।
जारी अधिसूचना में विभिन्न पदों के साथ - साथ विज्ञापन तिथि, पदों की संख्या और प्रस्तावित परीक्षा तिथि का विवरण दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए सभी विवरणों की जांच कर सकते हैं।
UKSSSC Exam Calendar 2025: महत्वपूर्ण विवरण
नीचे टेबल में उत्तराखंड भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण डिटेल की जांच कर सकते हैं:
|
पोस्ट
|
पदों की संख्या
|
प्रस्तावित परीक्षा तिथि
|
वन दरोगा पदों की शारीरिक माप-जोख /दक्षता परीक्षा (विज्ञापन सख्याः 68)
|
124
|
28 अक्टूबर, 2025
|
सहायक लेखाकार व अन्य
|
-
|
17 नवम्बर, 2025
|
जिला सदस्य पद हेतु साक्षात्कार (विज्ञापन संख्याः 72)
|
20
|
15 दिसम्बर, 2025
|
सहायक अध्यापक LT, विशेष शिक्षा शिक्षक
|
128
|
18 जनवरी, 2026
|
विशेष तकनीकी पद
|
62
|
01 फरवरी, 2026
|
वाहन चालक
|
37
|
22 फरवरी, 2026
|
कृषि अर्हता
|
212
|
15 मार्च, 2026
|
सहायक लेखाकार
|
36
|
29 मार्च, 2026
|
वाहन चालन परीक्षण
|
-
|
17 अप्रैल 2026
|
(कनिष्ठ सहायक, वैयक्तिक सहायक व
अन्य ) अर्हता के पद (विभिन्न विभाग)
|
386
|
10 मई, 2026
|
ITI
|
41
|
31 मई, 2026
|
विज्ञान (इण्टरमीडिएट / स्नातक) अर्हता के पद (विभिन्न विभाग)
|
04
|
07 जून, 2026
|
स्नातक स्तरीय अर्हता के पद (विभिन्न पद )
|
48
|
21 जून, 2026
|
टंकण एवं आशुलेखन परीक्षा
|
-
|
30 जून, 2026
उत्तराखंड विभिन्न पदों के लिए निकाली गए परीक्षा कैलेंडर 2025 की जांच करने के लिए उम्मीदवारों को आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी अधिसूचना पढ़ने की सलाह दी जाती है।
