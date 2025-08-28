GATE 2026 Registration Start Today
UKSSSC Exam Calendar 2025: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न पदों के लिए जारी किया एग्जाम शेड्यूल

By Priyanka Pal
Aug 28, 2025, 15:57 IST

UKSSSC Exam Calendar 2025: उत्तराखंड आयोग की ओर से विभिन्न भर्ती पदों के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। परीक्षा तिथि जानने के लिए आगे लेख में देखे सभी डिटेल।

UKSSSC Exam Calendar 2025: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ओर से विभिन्न पदों के लिए परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों इसके लिए आवेदन किया था, वे परीक्षा तिथियों की जांच कर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। यह एग्जाम कैलेंडर सत्र 2025-26 तक का जारी किया गया है। जिसमें दरोगा, सहायक लेखाकार, सहायक अध्यापक सहित विभिन्न पद शामिल हैं।

जारी अधिसूचना में विभिन्न पदों के साथ - साथ विज्ञापन तिथि, पदों की संख्या और  प्रस्तावित परीक्षा तिथि का विवरण दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए सभी विवरणों की जांच कर सकते हैं। 

UKSSSC Exam Calendar 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में उत्तराखंड भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण डिटेल की जांच कर सकते हैं:

Uttrakhand Exam Calendar 2025-compressed-compressed

पोस्ट 

पदों की संख्या

प्रस्तावित परीक्षा तिथि

वन दरोगा पदों की शारीरिक माप-जोख /दक्षता परीक्षा (विज्ञापन सख्याः 68) 

124

28 अक्टूबर, 2025

सहायक लेखाकार व अन्य

-

17 नवम्बर, 2025 

जिला सदस्य पद हेतु साक्षात्कार (विज्ञापन संख्याः 72)

20

15 दिसम्बर, 2025

सहायक अध्यापक LT, विशेष शिक्षा शिक्षक

128

18 जनवरी, 2026

विशेष तकनीकी पद 

62

01 फरवरी, 2026

वाहन चालक

37

22 फरवरी, 2026

कृषि अर्हता

212

15 मार्च, 2026

सहायक लेखाकार 

36

29 मार्च, 2026

वाहन चालन परीक्षण

-

17 अप्रैल 2026

(कनिष्ठ सहायक, वैयक्तिक सहायक व

अन्य ) अर्हता के पद (विभिन्न विभाग)

386

10 मई, 2026

ITI 

41

31 मई, 2026 

विज्ञान (इण्टरमीडिएट / स्नातक) अर्हता के पद (विभिन्न विभाग)

04

07 जून, 2026

स्नातक स्तरीय अर्हता के पद (विभिन्न पद ) 

48

21 जून, 2026

टंकण एवं आशुलेखन परीक्षा

-

30 जून, 2026

उत्तराखंड विभिन्न पदों के लिए निकाली गए परीक्षा कैलेंडर 2025 की जांच करने के लिए उम्मीदवारों को आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी अधिसूचना पढ़ने की सलाह दी जाती है।



