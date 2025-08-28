UKSSSC Exam Calendar 2025: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न पदों के लिए जारी किया एग्जाम शेड्यूल

UKSSSC Exam Calendar 2025: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ओर से विभिन्न पदों के लिए परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों इसके लिए आवेदन किया था, वे परीक्षा तिथियों की जांच कर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। यह एग्जाम कैलेंडर सत्र 2025-26 तक का जारी किया गया है। जिसमें दरोगा, सहायक लेखाकार, सहायक अध्यापक सहित विभिन्न पद शामिल हैं।

जारी अधिसूचना में विभिन्न पदों के साथ - साथ विज्ञापन तिथि, पदों की संख्या और प्रस्तावित परीक्षा तिथि का विवरण दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए सभी विवरणों की जांच कर सकते हैं।

UKSSSC Exam Calendar 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में उत्तराखंड भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण डिटेल की जांच कर सकते हैं: