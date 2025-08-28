GATE 2026 Registration Start Today
दुनिया के 10 गुमनाम देश, जिनके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा

By Bagesh Yadav
Aug 28, 2025, 16:14 IST

गुमनाम देश ऐसे कम जाने-पहचाने और दूर-दराज के राष्ट्र हैं, जो अक्सर अपने छोटे आकार, भौगोलिक रूप से अलग-थलग होने या राजनीतिक हालातों के कारण लोगों की नजरों से दूर रहते हैं। नौरू, तुवालु और पलाऊ जैसे ये देश भले ही ज्यादातर यात्रियों की लिस्ट में न हों, लेकिन यहां की संस्कृतियां अनोखी, नजारे शानदार और इतिहास काफी दिलचस्प है।

क्या आप उस देश का अनुमान लगा सकते हैं जो इतना गुमनाम है कि ज्यादातर लोगों ने उसका नाम तक नहीं सुना है? एक संकेत देते हैं: यह प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप है, जहां 12,000 से भी कम लोग रहते हैं।

इसका जवाब है तुवालु! यह छोटा सा देश उन देशों में से एक है जहां सबसे कम लोग घूमने जाते हैं। यह दुनिया के नक्शे पर गुमनाम देशों की सूची में शामिल है।

इस लेख में हम दुनिया के ऐसे ही 10 शीर्ष गुमनाम देशों के बारे में बात करेंगे जहां घूमने जाया जा सकता है। ये जगहें ट्रैवल ब्रोशर में भले ही कम दिखती हों, लेकिन यहां अनोखी संस्कृतियां, खूबसूरत नजारे और कई हैरान करने वाली चीजें हैं।

दूर-दराज के द्वीपों से लेकर चारों ओर जमीन से घिरे छोटे देशों तक, ये दुनिया के 10 शीर्ष गुमनाम देशों में से कुछ हैं। अगर आपको गुप्त देशों के बारे में जानने या अनजाने देशों की खोज करने में मजा आता है, तो यह सूची निश्चित रूप से आपकी रुचि जगाएगी।

दुनिया के गुमनाम देशों की सूची

यहां दुनिया के उन 10 शीर्ष अनजाने देशों की सूची दी गई है, जिनके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। लेकिन अपने अनोखे आकर्षण और अछूती खूबसूरती के कारण ये घूमने लायक हैं।

रैंक

देश

क्षेत्र

खासियत / गुमनाम होने का कारण

1

नौरू

दक्षिण प्रशांत

सबसे छोटा द्वीपीय देश; दूर और अलग-थलग

2

तुवालु

दक्षिण प्रशांत

बढ़ते समुद्री जलस्तर से खतरा

3

किरिबाती

दक्षिण प्रशांत

विशाल समुद्री क्षेत्र, कम जाना-पहचाना द्वीपीय देश

4

पलाऊ

दक्षिण प्रशांत

अछूती समुद्री जैव-विविधता

5

फुतुना

पॉलिनेशिया

पारंपरिक पॉलीनेशियन संस्कृति वाला दूर-दराज का द्वीप

6

मैयट

हिंद महासागर

फ्रांसीसी शासन के तहत ज्वालामुखी द्वीप

7

अंडोरा

यूरोप

पिरेनीज पहाड़ों में बसा छोटा सा देश

8

मोनाको

यूरोप

सबसे छोटा लेकिन आलीशान शहर-राज्य

9

लिकटेंस्टीन

यूरोप

कम पहचान वाली अल्पाइन रियासत

10

अल्बानिया

यूरोप

उभरता हुआ पर्यटन स्थल

स्रोत: वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू

नौरू

दक्षिण प्रशांत में स्थित नौरू, दुनिया का सबसे छोटा द्वीपीय देश है। इसका कुल क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है।

इसकी सबसे करीबी जमीन से दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। इस दूर-दराज की लोकेशन के कारण यहां पहुंचना मुश्किल है, जिससे यह एक गुमनाम देश बना हुआ है।

ऐतिहासिक रूप से इसे "सुखद द्वीप" (Pleasant Island) के नाम से जाना जाता था। नौरू कभी फॉस्फेट के भंडारों से समृद्ध था, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था चलती थी। लेकिन इसके कारण यहां पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचा।

खनन गतिविधियों ने द्वीप की ज्यादातर जमीन को तबाह कर दिया। लगभग 80% हिस्सा रहने लायक नहीं बचा और खेती की संभावनाएं भी सीमित हो गईं।

नतीजतन, नौरू आर्थिक मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर हो गया। इस वजह से वैश्विक मंच पर इसकी पहचान और भी कम हो गई।

इसके अलावा, यहां पर्यटन से जुड़ा ढांचा सीमित है और सीधी उड़ानें भी नहीं हैं। यह बात भी पर्यटकों को यहां आने से रोकती है। इसी वजह से यह दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे कम लोग घूमने जाते हैं।

परिणामस्वरूप, अपनी अनोखी सांस्कृतिक विरासत और शानदार नजारों के बावजूद नौरू आज भी ज्यादातर लोगों के लिए एक अनजाना देश बना हुआ है।

तुवालु

तुवालु दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा द्वीपीय देश है। इसमें नौ द्वीप हैं जो एक बहुत बड़े इलाके में फैले हुए हैं।

अपनी दूर-दराज की लोकेशन और सीमित पहुंच के कारण इस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। यहां के लिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जगहों से बहुत कम उड़ानें हैं।

तुवालु की गुमनामी का एक और बड़ा कारण यहां की गंभीर पर्यावरणीय हालत है। बढ़ते समुद्री जलस्तर से देश के एक बड़े हिस्से के डूबने का खतरा है। यह इसे जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे कमजोर देशों में से एक बनाता है।

इन द्वीपों का कुल भूमि क्षेत्रफल केवल 26 वर्ग किलोमीटर है। इस पर भी तटीय कटाव और खराब मौसम की घटनाओं का खतरा मंडरा रहा है।

भौगोलिक अलगाव और पर्यावरणीय कमजोरी, इन दोनों कारणों ने तुवालु को कई यात्रियों और नीति-निर्माताओं की नजरों से दूर रखा है।

इन चुनौतियों के बावजूद, तुवालु एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार प्राकृतिक सुंदरता का धनी है। जलवायु के लचीलेपन पर होने वाली चर्चाओं में इन बातों का महत्व बढ़ता जा रहा है।

किरिबाती

किरिबाती मध्य प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसमें 33 एटोल और रीफ द्वीप शामिल हैं, जो एक विशाल समुद्री क्षेत्र में फैले हुए हैं।

इसकी दूर-दराज की लोकेशन इसे एक गुमनाम देश बनाती है। सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की कमी और सीमित पर्यटन ढांचे के कारण बहुत से लोग किरिबाती के अस्तित्व से भी अनजान हैं।

यह देश जलवायु परिवर्तन से जुड़ी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें बढ़ते समुद्री जलस्तर से इसके निचले द्वीपों को खतरा भी शामिल है।

इस पर्यावरणीय संकट ने कुछ अंतरराष्ट्रीय ध्यान तो खींचा है, लेकिन यह बड़े पैमाने पर पर्यटन या निवेश के अवसरों में नहीं बदल पाया है।

इसके अलावा, किरिबाती की अनोखी संस्कृति और परंपराएं भी इसकी सीमाओं के बाहर काफी हद तक अज्ञात हैं।

भौगोलिक अलगाव और गंभीर पर्यावरणीय मुद्दे, ये दोनों मिलकर किरिबाती को मुख्यधारा की जागरूकता से दूर रखते हैं।

पलाऊ

पलाऊ पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपसमूह है। यह अपनी अछूती समुद्री जैव-विविधता और शानदार प्राकृतिक नजारों के लिए जाना जाता है।

अपनी सुंदरता के बावजूद, पलाऊ मुख्यधारा के पर्यटन से काफी हद तक छिपा हुआ है। इसका कारण इसकी दूर-दराज की लोकेशन और सीमित पहुंच है। दुनिया के बड़े शहरों से यहां के लिए बहुत कम सीधी उड़ानें हैं।

इन द्वीपों के संरक्षण प्रयासों में बड़े पैमाने पर पर्यटन के विकास के बजाय यहां के अनोखे इकोसिस्टम की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। यह बात उन पर्यटकों को यहां आने से रोक सकती है जो आम पर्यटन अनुभव चाहते हैं।

इसके अलावा, पलाऊ की छोटी आबादी और स्थानीय शासन व्यवस्था भी टिकाऊ तरीकों पर जोर देती है, जो पारंपरिक पर्यटन मॉडल के साथ मेल नहीं खा सकते हैं।

नतीजतन, पलाऊ में गोताखोरी के बेजोड़ अनुभव और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तो है, लेकिन यह अब भी कई यात्रियों के लिए एक अनजानी जगह है। वे इसके पारिस्थितिक महत्व और पर्यावरण संरक्षण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता से अनजान हैं।

फुतुना

फुतुना पॉलिनेशिया में स्थित एक दूर-दराज का द्वीप है। यह वालिस और फुतुना के फ्रांसीसी विदेशी सामूहिकता का हिस्सा है।

इसका अलग-थलग होना ही इसकी गुमनामी का एक बड़ा कारण है। प्रशांत क्षेत्र के बाहर बहुत कम लोग इस छोटे से द्वीप के अस्तित्व के बारे में जानते हैं।

फुतुना की खासियत इसकी पारंपरिक पॉलीनेशियन संस्कृति है, जो बाहरी प्रभाव और पर्यटन के सीमित विकास के कारण काफी हद तक बरकरार है।

द्वीप का ऊबड़-खाबड़ इलाका और आधुनिक बुनियादी ढांचे की कमी यहां पहुंचना मुश्किल बना देती है, जिससे पर्यटक यहां आने से बचते हैं।

इसके अलावा, फुतुना को अपने अलग-थलग होने के कारण आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। यह काफी हद तक निर्वाह खेती और विदेश में रहने वाले निवासियों से भेजे गए पैसों पर निर्भर है।

नतीजतन, फुतुना समृद्ध परंपराओं और रीति-रिवाजों के साथ प्रामाणिक पॉलीनेशियन जीवन की एक झलक तो देता है, लेकिन यह बाहरी दुनिया के लिए काफी हद तक एक अनजानी जगह बना हुआ है।

मैयट

मैयट मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपसमूह है। यह वर्तमान में एक विदेशी विभाग के रूप में फ्रांसीसी प्रशासन के अधीन है।

इसकी गुमनामी का कारण इसका भौगोलिक अलगाव और राजनीतिक जटिलताएं हैं। बहुत से लोग इसे फ्रांस के हिस्से के रूप में नहीं पहचानते हैं या अफ्रीकी और फ्रांसीसी परंपराओं से प्रभावित इसकी अनोखी मिली-जुली संस्कृति को नहीं समझते हैं।

मैयट के ज्वालामुखी द्वीपों में शानदार नजारे हैं, लेकिन इसे बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक अवसरों से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

स्थानीय अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि और मछली पकड़ने पर निर्भर करती है। हालांकि, नौकरी के सीमित अवसरों के कारण यहां बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा है।

इसके अलावा, मैयट को पास के कोमोरोस द्वीपों से आप्रवासन के दबाव का भी सामना करना पड़ता है, जिससे सामाजिक गतिशीलता और जटिल हो जाती है।

इन मुद्दों के बावजूद, मैयट में समृद्ध जैव-विविधता और जीवंत सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, जो इसकी सीमाओं के बाहर काफी हद तक अज्ञात हैं।

अंडोरा

अंडोरा फ्रांस और स्पेन के बीच पिरेनीज पहाड़ों में बसी एक छोटी सी रियासत है।

इसकी गुमनामी का श्रेय इसके छोटे आकार—सिर्फ 468 वर्ग किलोमीटर—और बड़े यूरोपीय देशों की तुलना में सीमित वैश्विक पहचान को दिया जा सकता है।

हालांकि अंडोरा अपने स्की रिसॉर्ट्स और ड्यूटी-फ्री शॉपिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन यह अक्सर यूरोप के ज्यादा प्रमुख पर्यटन स्थलों की छाया में रह जाता है।

इस रियासत का पहाड़ी इलाका इसे अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में कम सुलभ बनाता है। हालांकि, यही बात इसे उन लोगों के लिए एक शांत जगह बनाती है जो हलचल भरे शहरों से दूर प्रकृति और शांति की तलाश में हैं।

अंडोरा को वैश्वीकरण के बीच अपनी पहचान बनाए रखने के साथ-साथ पर्यटन विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

इन बाधाओं के बावजूद, अंडोरा शानदार नजारे और कैटलन संस्कृति का एक अनोखा मिश्रण पेश करता है, जो अभी भी कई यात्रियों के लिए एक अनजानी जगह है।

मोनाको

मोनाको भूमध्य सागर के तट पर फ्रेंच रिवेरा में स्थित एक छोटा शहर-राज्य है। हालांकि यह दुनिया के सबसे अमीर स्थानों में से एक है, लेकिन मोनाको का आकार—सिर्फ 2 वर्ग किलोमीटर—दुनिया के बड़े देशों के बीच इसकी गुमनामी का कारण बनता है।

इसकी शान-शौकत अमीर पर्यटकों को आकर्षित करती है। हालांकि, बहुत से लोग अमीर जगहों से जुड़ी पहुंच या खासियत के बारे में गलत धारणाओं के कारण मोनाको को नजरअंदाज कर सकते हैं।

यह रियासत स्थिरता से संबंधित चुनौतियों का सामना करती है, क्योंकि यह इतने घनी आबादी वाले क्षेत्र में विलासितापूर्ण पर्यटन और पर्यावरणीय चिंताओं के बीच संतुलन बनाना चाहती है।

इन मुद्दों के बावजूद, मोनाको का समृद्ध इतिहास, शानदार वास्तुकला और जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रम इसे एक दिलचस्प जगह बनाते हैं, जिसे इसकी ग्लैमरस प्रतिष्ठा से परे और अधिक ध्यान मिलना चाहिए।

लिकटेंस्टीन

लिकटेंस्टीन मध्य यूरोप में स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच स्थित एक अल्पाइन रियासत है। इसकी गुमनामी का कारण इसका छोटा आकार—केवल 160 वर्ग किलोमीटर—और पड़ोसी देशों की तुलना में कम पहचान है, जो ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

लिकटेंस्टीन यूरोप के सबसे धनी देशों में से एक होने के बावजूद अपेक्षाकृत अज्ञात बना हुआ है। इसकी वजह इसका बैंकिंग क्षेत्र और विनिर्माण उद्योग है, जो कपड़ा और मशीनरी जैसे उच्च-गुणवत्ता वाले सामानों पर केंद्रित है।

सीधे परिवहन विकल्पों की कमी उन पर्यटकों को रोक सकती है जो सामान्य यूरोपीय अनुभव चाहते हैं। हालांकि, जो लोग यहां आते हैं, वे महलों और इतिहास से भरे आकर्षक गांवों के साथ सुरम्य नजारे देखते हैं।

लिकटेंस्टीन को दुनिया भर में छोटे देशों को प्रभावित करने वाले वैश्वीकरण के दबावों के बीच सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए आर्थिक स्थिरता बनाए रखने से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

अल्बानिया

अल्बानिया दक्षिण-पूर्व यूरोप में एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित है, लेकिन यह मुख्यधारा के पर्यटन से कुछ हद तक छिपा हुआ है।

हाल के वर्षों में, यह उन यात्रियों के लिए एक आकर्षक जगह के रूप में उभरने लगा है जो पास के ग्रीस या इटली जैसे भीड़-भाड़ वाले हॉटस्पॉट से दूर प्रामाणिकता की तलाश में हैं।

इसकी शानदार प्राकृतिक सुंदरता में पहाड़ों के साथ-साथ अछूते समुद्र तट भी शामिल हैं।

हालांकि, साम्यवाद के दौरान अल्बानिया के अशांत इतिहास के कारण कई संभावित पर्यटकों ने इस रत्न को नजरअंदाज कर दिया। हाल ही में, देश ने अपने बुनियादी ढांचे में सुधार किया है, जिससे यह पहले से कहीं ज्यादा सुलभ हो गया है।

हालांकि आज भी अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में यह कम जाना-पहचाना है—विशेष रूप से पश्चिमी पर्यटकों के बीच—अल्बानिया पारंपरिक भोजन, त्योहारों और स्थानीय संगीत व नृत्य प्रदर्शनों के माध्यम से समृद्ध सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है।

एक उभरते हुए पर्यटन स्थल के रूप में, अल्बानिया दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल कर रहा है—जिसका श्रेय काफी हद तक टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों को जाता है।

