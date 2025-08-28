PSTET Revised Result 2025 OUT: pstet.pseb.ac.in जारी हुआ संशोधित पीएसटीईटी परिणाम, यहां से करें चेक

GATE 2026 Registration Start Today
By Vijay Pratap Singh
Aug 28, 2025, 16:09 IST

PSTET Revised Result 2025 OUT: पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (PSCERT) ने 28 अगस्त को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पंजाब स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (PSTET) 2025 का Result घोषित कर दिया है। आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करके लिंक से Result डाउनलोड कर सकते हैं।

PSTET Revised Result 2025 OUT: पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (PSCERT) ने 28 अगस्त को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पंजाब स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (PSTET) 2025 का Result घोषित कर दिया है। यह परीक्षा विभिन्न शिक्षण पदों के लिए Candidates की योग्यता चेक करने का एक जरिया है। PSTET की यह परीक्षा 1 दिसंबर, 2024 को आयोजित की गई थी।

जो भी उम्मीदवार PSTET परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट pstet.pseb.ac.in पर अपनी जानकारी दर्ज करके अपना संशोधित Result और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

PSTET Result 2025 PDF डाउनलोड लिंक

परीक्षा में शामिल हुए Candidates रैंक लिस्ट में अपनी रैंक और मेरिट की स्थिति देख सकते हैं। आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सीधे Result डाउनलोड कर सकते हैं-

PSTET Result 2025 Download Link

PSTET Result 2025 ओवरव्यू

इससे पहले, पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (PSCERT) ने PSTET के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी। Candidates को इस भर्ती अभियान की मुख्य बातें आसानी से समझाने में मदद के लिए, हमने यहां इसका एक ओवरव्यू दिया है-

विवरण

जानकारी

संस्थान का नाम

पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (PSCERT)

पद का नाम

पंजाब स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (PSTET) 2025

विज्ञापन संख्या

03/2025-26

परीक्षा की तारीख

1 दिसंबर, 2024

रिजल्ट की स्थिति

जारी हुआ

लॉग-इन के लिए जरूरी जानकारी

रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि

आधिकारिक वेबसाइट

https://pstet.pseb.ac.in/Login.aspx

PSTET संशोधित Result 2025 कैसे डाउनलोड करें?

स्टेप 1: पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल https://pstet.pseb.ac.in/ पर जाएं।

स्टेप 2: होम पेज पर 'Login for Revised PSTET Result (28 Aug 2025)' लिंक पर जाएं।

स्टेप 3: अब अपनी लॉग-इन जानकारी, जैसे ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 6: लॉग-इन करने के बाद, आपका Result स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 7: आप भविष्य के लिए Result का प्रिंट आउट ले सकते हैं।

PSTET Result 2025 के बाद क्या?

पंजाब स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (PSTET) 2025, शिक्षण पदों के लिए Candidates की योग्यता जांचने का एक जरिया है। इस परीक्षा में क्वालिफाई होने वाले Candidates राज्य भर के विभिन्न स्कूलों में कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षण पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे।



