PSTET Revised Result 2025 OUT: pstet.pseb.ac.in जारी हुआ संशोधित पीएसटीईटी परिणाम, यहां से करें चेक

PSTET Revised Result 2025 OUT: पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (PSCERT) ने 28 अगस्त को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पंजाब स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (PSTET) 2025 का Result घोषित कर दिया है। यह परीक्षा विभिन्न शिक्षण पदों के लिए Candidates की योग्यता चेक करने का एक जरिया है। PSTET की यह परीक्षा 1 दिसंबर, 2024 को आयोजित की गई थी।

जो भी उम्मीदवार PSTET परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट pstet.pseb.ac.in पर अपनी जानकारी दर्ज करके अपना संशोधित Result और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

PSTET Result 2025 PDF डाउनलोड लिंक

परीक्षा में शामिल हुए Candidates रैंक लिस्ट में अपनी रैंक और मेरिट की स्थिति देख सकते हैं। आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सीधे Result डाउनलोड कर सकते हैं-

PSTET Result 2025 Download Link

PSTET Result 2025 ओवरव्यू

इससे पहले, पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (PSCERT) ने PSTET के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी। Candidates को इस भर्ती अभियान की मुख्य बातें आसानी से समझाने में मदद के लिए, हमने यहां इसका एक ओवरव्यू दिया है-