WBJEE 2025 Results Announced
Focus
Quick Links
Breaking News

OICL Assistant Admit Card 2025: ओआईसीएल असिस्टेंट प्रीलिज्म एडमिट कार्ड कब आएगा?, देखें ये लेटेस्ट अपडेट

By Vijay Pratap Singh
Aug 25, 2025, 11:59 IST

OICL Assistant Admit Card 2025: उम्मीदवार जो Oriental Insurance Company Limited (OICL) द्वारा आयोजित असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए जल्द ही एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ओआईसीएल सहायक एडमिट कार्ड 2025 को कैसे और कहां से डाउनलोड किया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं।

OICL Assistant Prelims Admit Card 2025
OICL Assistant Prelims Admit Card 2025

OICL Assistant Prelims Admit Card 2025: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) आगामी सहायक भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी में जुटी है। OICL सहायक प्रारंभिक परीक्षा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे उम्मीदवार जल्द अपने एडमिट कार्ड जारी होने की उम्मीद कर सकते हैं। परीक्षा 7 सिंतबर 2025 को निर्धारित विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड OICL की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले इसे डाउनलोड करना होगा। यह परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज़ है।

OICL Assistant Admit Card 2025: ओआईसीएल सहायक एडमिट कार्ड कब आएगा?

OICL सहायक (Assistant) भर्ती 2025 के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। आधिकारिक सूचना के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) 7 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से लगभग 7 से 10 दिन पहले जारी किए जाएंगे, जिससे उम्मीदवारों को चौथे सप्ताह (अगस्त के अंतिम सप्ताह) में एडमिट कार्ड मिलने की संभावना है । एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी पंजीकरण संख्या (Registration Number) और पासवर्ड/जन्मतिथि की आवश्यकता होगी। 

OICL Assistant Call Letter 2025- सहायक भर्ती परीक्षा प्रवेश पत्र हाइलाइट्स

OICL सहायक 2025 की प्रारंभिक परीक्षा देश भर के कई तय परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा का पूरा विवरण उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड में मिलेगा। उम्मीदवारों को अपने परीक्षा केंद्र पर अपना एडमिट कार्ड ज़रूर ले जाना होगा। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। अन्य जरूरी जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका देख सकते हैं।

परीक्षा आयोजित करने वाला प्राधिकरण

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL)

पद का नाम

सहायक (Assistant)

रिक्तियों की संख्या

500

एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि

अगस्त 2025 (चौथा सप्ताह)

परीक्षा तिथि

7 सितंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

www.orientalinsurance.org.in

OICL सहायक एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

OICL सहायक 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आवश्यक लॉगिन जानकारी:

  • रजिस्ट्रेशन नंबर / रोल नंबर

  • पासवर्ड / जन्म तिथि

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स:

  1. अपने इंटरनेट ब्राउज़र में OICL की आधिकारिक वेबसाइट www.orientalinsurance.org.in खोलें।

  2. "Careers" मेनू पर क्लिक करें और "OICL Assistant Recruitment 2025" चुनें।

  3. "Prelims Exam Call Letter" विकल्प पर क्लिक करें।

  4. लॉगिन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करें।

  5. "Submit" बटन पर क्लिक करें। आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  6. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट ले लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News