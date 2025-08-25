OICL Assistant Admit Card 2025: ओआईसीएल असिस्टेंट प्रीलिज्म एडमिट कार्ड कब आएगा?, देखें ये लेटेस्ट अपडेट

OICL Assistant Prelims Admit Card 2025: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) आगामी सहायक भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी में जुटी है। OICL सहायक प्रारंभिक परीक्षा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे उम्मीदवार जल्द अपने एडमिट कार्ड जारी होने की उम्मीद कर सकते हैं। परीक्षा 7 सिंतबर 2025 को निर्धारित विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड OICL की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले इसे डाउनलोड करना होगा। यह परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज़ है।

OICL Assistant Admit Card 2025: ओआईसीएल सहायक एडमिट कार्ड कब आएगा?

OICL सहायक (Assistant) भर्ती 2025 के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। आधिकारिक सूचना के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) 7 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से लगभग 7 से 10 दिन पहले जारी किए जाएंगे, जिससे उम्मीदवारों को चौथे सप्ताह (अगस्त के अंतिम सप्ताह) में एडमिट कार्ड मिलने की संभावना है । एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी पंजीकरण संख्या (Registration Number) और पासवर्ड/जन्मतिथि की आवश्यकता होगी।