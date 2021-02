पोषण के परिणामों में सुधार हेतु बजट में मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की घोषणा, जानें विस्तार से

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 01 फरवरी 2021 को प्रस्तुत आम बजट के अनुसार, पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय करते हुए मिशन पोषण 2.0 (Mission Poshan 2.0) की शुरुआत की जाएगी.

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि पोषक तत्‍वों को बढ़ाने के साथ-साथ इनकी आपूर्ति, पहुंच एवं परिणाम को बेहतर करने के लिए सरकार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का आपस में विलय कर देगी तथा मिशन पोषण 2.0 को लॉन्‍च करेगी.

उन्होंने कहा कि सरकार सभी 112 जिलों में पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर करने के लिए एक गहन रणनीति अपनाएगी. बजट में महिला और बाल विकास मंत्रालय को आवंटित 24,435 करोड़ रुपये में से सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को 20,105 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है.

Mission POSHAN 2.0, prioritizing 112 aspirational districts, will develop practices that will nurture health, wellness & immunity of children and pregnant women thereby making a concerted effort towards eradicating malnutrition from its roots. #AatmanirbharBharatKaBudget