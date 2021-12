Night curfew in states: Omicron का कहर जारी, इन राज्यों में लगा नाइट कर्फ्यू

Night curfew in states: कोरोना वायरस के केस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं और राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू का सिलसिला शुरू कर दिया है. कोरोना संक्रमण पर केंद्र सरकार की चेतावनी ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है. भारत में कोरोना के बढ़ते केसों के बीच कुछ राज्यों ने अब सख्ती भी बढ़ा दी है.

नए ओमिक्रॉन वैरिएंट के खतरे को देखते हुए अब तक 12 राज्य क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले पाबंदियां घोषित कर चुके हैं. इससे पहले भी कोरोना की दूसरी लहर के बाद अधिकतर राज्यों ने लंबे समय तक नाइट कर्फ्यू जारी रखा था. आपको बता दें कि भारत के अधिकतर राज्यों में ओमिक्रॉन वायरस तेजी से फैल रहा है.

ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले लगातार दिल्ली के साथ-साथ देश के दूसरे राज्यों की चिंताएं भी बढ़ा रही है. आइए जानते हैं कि देश में कहां-कहा नाइट क्या-क्या पाबंदियां लगाई गई है. देखिए इन राज्यों की लिस्ट:

दिल्ली में नाइट कर्फ्यू: दिल्ली सरकार ने 26 दिसंबर 2021 को ऐलान किया कि सोमवार यानी 27 दिसंबर से रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा. दिल्ली में रविवार (26 दिसंबर 2021) को कोरोना के 290 मामले आए और एक मरीज की जान भी गई. बीते कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर में तेजी से उछाल आया है. संक्रमण के नए मामले पिछले 6 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं.

