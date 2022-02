Ukraine Russia War: ऑपरेशन गंगा क्या है, जानें विस्तार से

Ukraine Russia War: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है. वहीं आपको बता दें कि ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की निकासी का काम जारी है. 249 भारतीय नागरिकों के साथ 28 फरवरी 2022 को सुबह एअर इंडिया की पांचवीं निकासी उड़ान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंची.

भारत युद्ध ग्रस्त यूक्रेन से लगातार अपने नागरिकों को निकालने हेतु ‘ऑपरेशन गंगा’ (Operation Ganga) अभियान चला रहा है. उसने अभी तक अपने लगभग 2,000 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला है और वहां फंसे अन्य नागरिकों को पड़ोसी देशों की सीमाओं पर स्थित विभिन्न ट्रांजिट प्वाइंट के माध्यम से बाहर निकालने का कोशिश कर रहा है.

