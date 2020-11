पाकिस्तान की अदालत ने JuD चीफ हाफिज सईद को सुनाई 10 साल की सजा

An anti-terrorism court in Pakistan sentences Jamat-ud-Dawa head Hafiz Saeed to 10-year imprisonment in an illegal funding case: Pakistan media (file pic) pic.twitter.com/98Gf0Cn8si

