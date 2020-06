पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आतंकी हमला, जानें क्या हुआ?

पाकिस्तान के कराची स्थित स्टॉक एक्सचेंज (pakistan stock exchange attacked) बिल्डिंग पर 29 जून 2020 को आतंकी हमला हुआ है, जिसे समय रहते नाकाम कर दिया गया. स्थानीय मीडिया के अनुसार, पाकिस्तान के कराची स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया और फायरिंग कर दी.

स्थानीय मीडिया के अनुसार, हमले को अंजाम देने वाले चारों आतंकियों को मार गिराया गया है जबकि 2 नागरिक भी मारे गए हैं. इस घटना में 6 लोग घायल हो गए हैं. इमारत में मौजूद सभी लोगों को फिलहाल निकाला जा रहा है. स्थानीय मीडिया के अनुसार, मारे गए लोगों की संख्या में अभी और इजाफा हो सकता है.

स्थानीय मीडिया के अनुसार, सुबह करीब 9 बजे इन आतंकियों ने स्टॉक एक्सचेंज के गेट से अन्दर जाने की कोशिश की और गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. उन्होंने अन्दर घुसने के लिए गेट पर ही ग्रेनेड के लिए एक धमाका भी किया. इस ग्रेनेड की चपेट में आकर 2 आम नागरिकों की मौके पर ही मौत हो गयी है. लगभग छह घायलों को सिविल हॉस्पिटल कराची में एडमिट कराया गया है.

Two killed as terrorists attack Pakistan Stock Exchange in Karachi, people from the building being evacuated: Pakistan media pic.twitter.com/IUeqvtYyoz