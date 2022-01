प्रधानमंत्री मोदी 27 जनवरी को पहली भारत-मध्य एशिया शिखर बैठक की मेजबानी करेंगे

First India-Central Asia Summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी 2022 को डिजिटल माध्यम से पहली भारत-मध्य एशिया शिखर बैठक की मेजबानी करेंगे. विदेश मंत्रालय ने 19 जनवरी 2022 को इसकी घोषणा की. विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार, इस शिखर बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति भाग लेंगे.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि पहली भारत-मध्य एशिया शिखर बैठक मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क को प्रतिबिंबित करती है. विदेश मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि यह भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच नेताओं के स्तर पर अपनी तरह का पहला जुड़ाव होगा.

Prime Minister Narendra Modi will host the first meeting of the India-Central Asia Summit, with the participation of the Presidents of Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan, in a virtual format on 27 January: MEA pic.twitter.com/NTZmb3zV68