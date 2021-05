PM मोदी जी-7 सम्मेलन में नहीं लेंगे हिस्सा, जानें क्या है वजह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले जी-7 सम्‍मेलन में हिस्‍सा नहीं लेंगे. उन्‍होंने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण ब्रिटेन का अपना दौरा रद्द कर दिया है. यह जानकारी 11 मई 2021 को विदेश मंत्रालय ने दी. प्रधानमंत्री मोदी को जी-7 सम्‍मेलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आमंत्रण भेजा था.

मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की तरफ से जी-7 सम्मेलन में हिस्‍सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए आमंत्रण की सराहना करते हैं. लेकिन कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी-7 सम्मेलन में व्यक्तिगत तौर पर मौजूद नहीं रहेंगे.

भारत जी-7 समूह का हिस्‍सा नहीं है. हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी को इसमें शामिल होने के लिए विशेष तौर पर आमंत्रण भेजा था. जी-7 समूह की अध्यक्षता कर रहे ब्रिटेन ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को सम्मेलन में आमंत्रित किया है.

While appreciating the invitation to the Prime Minister by UK Prime Minister Boris Johnson to attend the G7 Summit as a Special Invitee, given the prevailing COVID situation, it has been decided that the Prime Minister will not attend the G7 Summit in person: MEA Spokesperson pic.twitter.com/2KMqO1Bnym