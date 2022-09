Kartavya Path: सेंट्रल विस्टा पोजेक्ट के तहत बनाये जा रहे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के अंतर्गत राष्‍ट्रपति भवन से इंडिया गेट के मार्ग- कर्तव्‍य पथ का आज शाम पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे. जो पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था. अब यह कर्तव्‍य पथ हो गया है. अब यह नाम साधारण की भागीदारी और सशक्तिकरण का उदाहरण साबित होगा. इस पूरे मार्ग को सरकार की महत्‍वकांक्षी सेंट्रल विस्‍टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत पुनर्निमित किया गया है.

