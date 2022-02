Quad Foreign Ministers Meet: विदेश मंत्री जयशंकर ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और समावेशी बनाने की घोषणा की

Quad Foreign Ministers Meet: आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में क्वाड (Quad) विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है. क्वाड विदेश मंत्रियों (Quad foreign ministers meeting) की बैठक की मेजबानी इस बार ऑस्ट्रेलिया कर रहा है. ये क्वाड विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक है.

इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पायने, जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ हिस्सा लिया है. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी इस बैठक में मौजूद हैं.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में कहा कि चारों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत हैं, अब क्वाड में भी हमारे संबंध मजबूत होना चाहिए. बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हम ऐसा एजेंडा बना रहे हैं. इससे एशिया-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, खुला और समावेशी बनाया जाएगा.

A long and productive day in Melbourne. Just finished the 4th Quad Foreign Ministers’ Meeting. Impressed by the progress we have made. Thank FM @MarisePayne for excellent arrangements. Heading for the press conference. pic.twitter.com/RtwvFfEUsj

बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हमने कोविड-19 महामारी से निपटने के प्रयासों की समीक्षा की और वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाने का निर्णय किया. ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मारिस पायने ने कहा कि क्वाड गठबंधन में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये के खिलाफ चारों देश एकजुट हैं.

अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन (Antony Blinken) क्वाड की बैठक के दौरान कहा कि लोग स्वतंत्र रूप से रहने के लायक हैं. सभी देशों को जिन्हें वे चुनते हैं, उनके साथ स्वतंत्र रूप से काम करने एवं एक-दूसरे के साथ जुड़ने की स्वतंत्रता है. हम एक साथ यह दिखा सकते हैं कि हम अपने सभी लोगों को लाभ पहुंचाने में प्रभावी हैं.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की. उन्होंने कहा कि क्वाड में हमने काफी अच्छी प्रगति की है. हमने इसमें काफी समय, ऊर्जा और ध्यान दिया है. उन्होंने कहा कि हमने इसे ठोस व कार्रवाई करने लायक बनाया है. इसके लिए हमारी टीम ने काम किया, क्योंकि हमारे द्विपक्षीय संबंध मजबूत हैं.

For Australia, India-Japan-US are the closest partners. In response to strategic competition in Indo-Pacific, we're working together to both amplify & coordinate responses to the most pressing issues that concern the nations across our region: Australian Foreign Min Marise Payne pic.twitter.com/9ahYdFAghJ