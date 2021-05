RBI का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 50 हजार करोड़ का कर्ज

भातीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 05 मई 2021 को देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में अवगत कराया और कुछ राहत उपायों की भी घोषणा की. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना संकट की जरूरत को देखते हुए इमर्जेंसी हेल्थ सेवाओं को लिए 50000 करोड़ का लोन दिया जाएगा.

कोरोना संकट पर आरबीआई ने बड़ी राहत देते हुए हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर बैंकों को कई तरह के राहत देने का घोषणा किया है. इसके तहत 25 करोड़ तक लोन लेने वालों को रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा मिलेगी. लेकिन ये सुविधा उनको ही मिलेगी जिन्होंने अब तक लोन रीस्ट्रक्चरिंग नहीं कराई है.

आरबीआई ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में विभिन्न सेक्टर्स को राहत उपलब्ध कराने के लिए रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 का ऐलान किया. रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत 25 करोड़ रुपये तक का लोन लेने वाले लोग या छोटे कारोबारी लोन रिस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं.

Reserve Bank of India will continue to monitor the emerging COVID19 situation and will deploy all resources and instruments at its command especially for the citizens, business entities, and institutions beleaguered by the second wave: Governor Shaktikanta Das