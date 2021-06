RBI ने नीतिगत दरों में नहीं किया कोई बदलाव, विकास दर का अनुमान घटाकर 9.5 प्रतिशत किया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ रेट में कोई बदलाव नहीं किया है. आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 04 जून 2021 को केंद्रीय बैंक की MPC के प्रमुख दरों पर निर्णयों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने कोविड-19 के असर को खत्म करने हेतु जब तक जरूरत पड़ती है, मौद्रिक रुख को उदार बनाए रखने का फैसला किया है.

यह लगातार छठीं बार है, जब आरबीआई ने इन दरों को स्थिर रखा है. इसका मतलब हुआ कि रेपो रेट को 4 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है और रिवर्स रेपो रेट भी पहले की ही तरह 3.35 प्रतिशत पर बनी रहेंगी. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित हैं. रिवर्स रेपो रेट में भी किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है.

Monetary Policy Committee (MCC) voted to maintain status quo i.e. repo rate remains unchanged at 4%. MCC also decided to continue with accommodative stance as long as necessary to revive & sustain growth on durable basis & to mitigate impact of COVID on economy: RBI Governor pic.twitter.com/6HQZFvA9j8