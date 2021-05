रूस और चीन ने शुरू की अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना

रूस और चीन ने 19 मई, 2021 को अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया है. इस परियोजना के तहत, मास्को संयुक्त रूप से दो चीनी शहरों में चार उच्च शक्ति वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा.

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने यह बताया है कि, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय परमाणु ऊर्जा सहयोग परियोजना के शिलान्यास समारोह को देखने के लिए बीजिंग में आभासी तौर पर शामिल हुए थे.

इस परमाणु ऊर्जा परियोजना के साथ, चीन और रूस ने अपने घनिष्ठ संबंधों को सफलतापूर्वक और अधिक मजबूत कर लिया है क्योंकि वे विभिन्न मुद्दों पर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ से बढ़ती प्रतिकूलताओं का सामना कर रहे हैं.

Vladimir Putin and President of China Xi Jinping launched construction of four new power units of two nuclear power plants in China https://t.co/Pb4vIBOaHD pic.twitter.com/6VRH3YIdl0