साइबेरिया में आपातकाल की घोषणा, जानें राष्ट्रपति पुतिन ने क्यों लिया ऐसा फैसला

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में साइबेरिया में आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी है. यह फैसला उन्होंने एक ऊर्जा संयंत्र भंडारण केन्द्र से लगभग 20 हजार टन डीजल बहने के बाद लिया है. दुनिया में इस समय कोरोना वायरस का संकट फैला हुआ है, लेकिन इसके साथ भी कई तरह की मुश्किलें सामने आ रही हैं.

यह घटना नॉरिल्स्क शहर के बाहरी इलाके में स्थित ऊर्जा संयंत्र में हुई, जो मॉस्को से 2,900 किलोमीटर दूर है. ईंधन को आंबरनया नदी में मिलने से रोकने हेतु अवरोधक लगाए गए हैं. नदी से एक झील निकलती है जो आगे चलकर एक नदी से मिल जाती है. यह नदी पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील आर्कटिक महासागर की तरफ जाती है.

रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अधिकारियों को इस बहाव से होने वाली क्षति को कम से कम पैमाने पर रोकने का आदेश दिया. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड-रूस के संचालक एलेक्सी निजिनिकोव के मुताबिक मछलियों और अन्य संसाधनों को नुकसान होगा. इससे 13 मिलियन डॉलर का कम से कम नुकसान होगा.

A satellite view at what rivers Ambarnaya and Daldykan outside Norilsk look now after the spill of more than 20,000 tonnes of diesel fuel pic.twitter.com/Wwpx2UqsLp