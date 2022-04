Russian Foreign Minister in India: रूस के विदेश मंत्री ने दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की

Russian Foreign Minister in India: रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. रूसी विदेश मंत्री ने भारत और रूस के बीच दोस्ती के रिश्ते को लेकर कहा कि हम दोनों सामरिक भागीदारी विकसित करते रहे हैं और यह हमारी प्राथमिकता रही है.

रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि हम दोनों देश निश्‍चित रूप से विश्‍व व्‍यवस्‍था में संतुलन बनाने में रुचि रखते हैं. हमने अपने द्विपक्षीय संदर्भ को और ज्यादा मजबूत किया है. उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं भेजी हैं.

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि हम भारत को किसी भी सामान की आपूर्ति करने हेतु तैयार हैं, जो वे हमसे खरीदना चाहता है. हम चर्चा के लिए तैयार हैं. लावरोव ने कहा कि रूस एवं भारत के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं.

#WATCH I have no doubt no pressure will affect our partnership... They (US) are forcing others to follow their politics: Russian Foreign Minister Sergey Lavrov when asked if US pressure on India will affect Indo-Russian ties pic.twitter.com/rmTnmbS8IZ