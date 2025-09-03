LIC HFL Recruitment 2025: अपरेंटिस के 192 पदों पर भर्ती, 22 सितंबर तक करें Online आवेदन

IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
By Vijay Pratap Singh
Sep 3, 2025, 18:49 IST

LIC HFL अपरेंटिस भर्ती 2025 की घोषणा हो गई है। इसके तहत 1 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 192 पद भरे जाएंगे। Candidates 2 सितंबर से 22 सितंबर 2025 तक lichousing.com पर Online आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, दस्तावेजों का सत्यापन और व्यक्तिगत इंटरव्यू शामिल है। इस विस्तृत गाइड में योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा पैटर्न, आवेदन शुल्क और आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया देखें।

LIC HFL अपरेंटिस भर्ती 2025
LIC HFL अपरेंटिस भर्ती 2025

LIC HFL Apprentice Recruitment 2025: LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LIC HFL) ने 1 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत अपरेंटिस के 192 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। LIC HFL अपरेंटिस भर्ती 2025 के लिए Registration 2 सितंबर 2025 से आधिकारिक वेबसाइट lichousing.com पर शुरू हो गया है। जो Candidates आवेदन करना चाहते हैं, वे इस लेख में भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी देख सकते हैं। इसमें पदों के बंटवारे, चयन प्रक्रिया, आवेदन की तारीखों, योग्यता और आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है।

LIC HFL अपरेंटिस नोटिफिकेशन 2025 PDF

LIC HFL अपरेंटिस भर्ती 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन 2 सितंबर 2025 को आधिकारिक वेबसाइट lichousing.com पर जारी कर दिया गया है। जो Candidates अपरेंटिस के 192 पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे सीधे वेबसाइट से LIC HFL अपरेंटिस नोटिफिकेशन 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं।Candidates योग्यता, चयन प्रक्रिया और जरूरी तारीखों जैसी पूरी जानकारी देख सकते हैं। आसानी के लिए नोटिफिकेशन PDF का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक भी नीचे दिया गया है।

LIC HFL अपरेंटिस नोटिफिकेशन 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

LIC HFL अपरेंटिस भर्ती 2025 - हाइलाइट्स

लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LIC HFL) ने अपने अलग-अलग कार्यालयों में अपरेंटिस के 192 पद भरने के लिए LIC HFL अपरेंटिस भर्ती 2025 शुरू की है। Candidates का चयन लिखित परीक्षा, दस्तावेजों के सत्यापन और व्यक्तिगत इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इस भर्ती अभियान की मुख्य जानकारी नीचे देखें:

विवरण

जानकारी

संगठन का नाम

LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LIC HFL)

पद का नाम

अपरेंटिस

कुल पद

192

आवेदन का तरीका

Online

Registration की तारीखें

2 से 22 सितंबर 2025

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा, दस्तावेजों का सत्यापन और व्यक्तिगत इंटरव्यू

आवेदन शुल्क

944 रुपये/- या 708 रुपये/- या 472 रुपये/-

मासिक स्टाइपेंड

12,000 रुपये/-

आधिकारिक वेबसाइट

lichousing.com

LIC HFL भर्ती 2025: महत्वपूर्ण तारीखें

LIC HFL अपरेंटिस भर्ती 2025 का शेड्यूल आधिकारिक नोटिफिकेशन के साथ जारी कर दिया गया है। Online Registration प्रक्रिया 2 सितंबर 2025 को शुरू हुई और 22 सितंबर 2025 तक चलेगी। Candidates को दी गई तारीखों के अंदर ही अपना आवेदन पूरा करना होगा। पूरा शेड्यूल नीचे देखें:

कार्यक्रम

तारीख

LIC HFL अपरेंटिस नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख

2 सितंबर 2025

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख

2 सितंबर 2025

ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख

22 सितंबर 2025

फीस भरने की आखिरी तारीख

24 सितंबर 2025

LIC HFL प्रवेश परीक्षा की तारीख 2025

1 अक्टूबर 2025

दस्तावेज़ सत्यापन और व्यक्तिगत इंटरव्यू

8 से 14 अक्टूबर 2025

अपरेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होने की तारीख

1 नवंबर 2025

LIC HFL अपरेंटिस वेकेंसी 2025

LIC HFL अपरेंटिस भर्ती 2025 के तहत कुल 192 अपरेंटिस पदों की घोषणा की गई है। ये पद अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे गए हैं। राज्य के अनुसार पदों की जानकारी नीचे दी गई टेबल में देखें:

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

पद

आंध्र प्रदेश

14

असम

1

बिहार

1

छत्तीसगढ़

3

दिल्ली

3

गुजरात

5

हरियाणा

3

जम्मू और कश्मीर

1

कर्नाटक

28

केरल

6

मध्य प्रदेश

12

महाराष्ट्र

25

ओडिशा

1

पुडुचेरी

1

पंजाब

2

राजस्थान

6

सिक्किम

2

तमिलनाडु

27

तेलंगाना

20

उत्तर प्रदेश

18

उत्तराखंड

3

पश्चिम बंगाल

10

कुल

192

LIC HFL अपरेंटिस 2025 के लिए Online आवेदन Link

LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LIC HFL) ने 2 सितंबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट lichousing.com पर LIC HFL अपरेंटिस भर्ती 2025 के लिए Online आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। Candidates अपना LIC HFL अपरेंटिस एप्लीकेशन फॉर्म 2025, 22 सितंबर 2025 तक जमा कर सकते हैं। आवेदन करने वालों की सुविधा के लिए हमने नीचे Online आवेदन करने का एक डायरेक्ट लिंक भी दिया है।

LIC HFL अपरेंटिस भर्ती 2025 के लिए Online आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें

LIC HFL अपरेंटिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?

LIC HFL अपरेंटिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन 2 सितंबर से 22 सितंबर 2025 तक किया जा सकता है। Candidates नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके Online आवेदन कर सकते हैं:

स्टेप 1: सबसे पहले LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट lichousing.com पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर दिए गए LIC HFL अपरेंटिस भर्ती 2025 नोटिफिकेशन लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें।

स्टेप 3: नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और यह पक्का करें कि आप आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी शर्तों को पूरा करते हैं।

स्टेप 4: पोर्टल पर अपना वैध ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और दूसरी जरूरी जानकारी देकर Registration करें। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो बस लॉग इन करें।

स्टेप 5: Online एप्लीकेशन फॉर्म में सभी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और संपर्क से जुड़ी जानकारी सही-सही भरें।

स्टेप 6: बताए गए फॉर्मेट के अनुसार अपनी फोटो, हस्ताक्षर और दूसरे जरूरी दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।

स्टेप 7: डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग के जरिए Online आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 8: सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले सभी जानकारी को ध्यान से देख लें। भविष्य के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंटआउट ले लें।

LIC HFL अपरेंटिस आवेदन शुल्क 2025

LIC HFL अपरेंटिस एप्लीकेशन फॉर्म 2025 को सफलतापूर्वक जमा करने के लिए Candidates को तय आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। यह भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या दूसरे डिजिटल तरीकों से Online किया जा सकता है। बिना शुल्क भुगतान के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कैटेगरी के अनुसार शुल्क की जानकारी नीचे दी गई है:

कैटेगरी

आवेदन शुल्क

सामान्य और OBC

944 रुपये

SC / ST / महिला Candidates

708 रुपये

PwBD Candidates

472 रुपये

LIC अपरेंटिस भर्ती 2025 के लिए योग्यता क्या है?

जो Candidates LIC अपरेंटिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सबसे पहले योग्यता की शर्तों को देख लेना चाहिए। जो Candidates इन शर्तों को पूरा नहीं करेंगे, उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LIC HFL) ने शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा के आधार पर योग्यता को साफ तौर पर बताया है।

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवारों के पास किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यह डिग्री 1 सितंबर 2021 को या उसके बाद और 1 सितंबर 2025 से पहले मिली होनी चाहिए।

ध्यान दें: वे Candidates आवेदन नहीं कर सकते, जिनका किसी दूसरे संगठन के साथ पहले से ही अपरेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, खत्म हो गया है या पूरा हो चुका है।

LIC अपरेंटिस के लिए आयु सीमा (1 सितंबर 2025 तक)

LIC अपरेंटिस वेकेंसी 2025 के लिए 1 सितंबर 2025 तक Candidates की उम्र कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 25 साल होनी चाहिए।

LIC HFL अपरेंटिस भर्ती 2025: चयन प्रक्रिया क्या है?

LIC HFL अपरेंटिस भर्ती 2025 दो चरणों में होगी। अपरेंटिस पद के लिए आवेदन करने वाले Candidates को अंतिम चयन के लिए दोनों दौर पास करने होंगे। यह प्रक्रिया इस प्रकार है:

*   लिखित परीक्षा

*   दस्तावेजों का सत्यापन और व्यक्तिगत इंटरव्यू

LIC HFL अपरेंटिस परीक्षा पैटर्न 2025

LIC HFL अपरेंटिस परीक्षा 2025 Online होगी और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) होंगे। इस पेपर में बैंकिंग, निवेश, बीमा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, डिजिटल साक्षरता, कंप्यूटर ज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों से सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में 100 सवाल होंगे। हर सवाल 1 अंक का होगा (कुल 100 अंक)। परीक्षा की अवधि 60 मिनट की होगी। Candidates नीचे दी गई टेबल में परीक्षा का पैटर्न देख सकते हैं:

विषय

प्रश्नों की संख्या

अंक

अवधि

बैंकिंग, निवेश, बीमा, क्वांटिटेटिव, रीजनिंग, डिजिटल साक्षरता, कंप्यूटर ज्ञान और अंग्रेजी

100

100

60 मिनट

