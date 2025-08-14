Rajasthan Patwari Admit Card 2025 OUT
Focus
Quick Links
Breaking News

Rajasthan University Result 2025 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट result.uniraj.ac.in पर जारी, ये रहा Uniraj मार्कशीट Direct Link

Rajasthan University Result 2025 OUT: राजस्थान विश्वविद्यालय (UNIRAJ) का रिजल्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in पर उपलब्ध है। छात्र अपने रोल नंबर का उपयोग करके यूजी और पीजी के विभिन्न पाठ्यक्रमों के UNIRAJ परिणाम 2025 देख सकते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय रिजल्ट 2025 देखने के लिए इस लेख में सीधे लिंक भी दिए गए हैं।

ByVijay Pratap Singh
Aug 14, 2025, 12:16 IST

Rajasthan University Result 2025 OUT: राजस्थान विश्वविद्यालय (UNIRAJ) ने यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के परिणाम 2025 आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in और result.uniraj.ac.in पर जारी कर दिए हैं। छात्र अब अपने रोल नंबर से आसानी से परिणाम और मार्कशीट चेक कर सकते हैं। परिणाम देखने और मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए इस लेख में सीधे लिंक भी दिए गए हैं, जिससे छात्रों को कोई परेशानी नहीं होगी।

Rajasthan University Result 2025 Direct Link

राजस्थान विश्वविद्यालय ने मई 2025 की विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने परिणाम विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। M.Sc. (INFORMATION TECHNOLOGY) IV-SEMESTER, M.A./M. SC. (PSYCHOLOGY) II-SEMESTER, M.SC. (MICROBIOLOGY) II-SEMESTER और MASTER OF COMPUTER APPLICATION IV-SEMESTER की परीक्षा परिणाम जारी किए गए है। इसके पहले B.A. B.Ed. PART-IV (INTEGRATED COUSE) और B.Sc. B.Ed. PART-IV (INTEGRATED COUSE), B.A. LL.B. (HONS) II SEM., IV SEM., VI SEM. और VIII SEM. (FIVE YEAR) INTEGRATED COURSE परीक्षा परिणाम जारी किए गए थे। छात्र अपने परिणाम जल्द से जल्द देखने के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

Result Date

Examination Name

Result/ Marksheet Download Link

12-08-2025

M. Sc. (INFORMATION TECHNOLOGY) IV-SEMESTER EXAM.MAY-2025

यहां क्लिक करें

12-08-2025

M.A./M. SC. (PSYCHOLOGY) II-SEMESTER EXAM. MAY-2025

  यहां क्लिक करें

12-08-2025

M.SC. (MICROBIOLOGY) II-SEMESTER EXAM. MAY-2025

  यहां क्लिक करें

12-08-2025

MASTER OF COMPUTER APPLICATION IV-SEMESTER EXAM. MAY.2025

  यहां क्लिक करें

10-08-2025

B.A. B.Ed. PART-IV (INTEGRATED COUSE) Exam- 2025

  यहां क्लिक करें

10-08-2025

B.Sc. B.Ed. PART-IV (INTEGRATED COUSE) EXAM- 2025

  यहां क्लिक करें

08-08-2025

B.A. LL.B. (HONS) II SEM. (FIVE YEAR) INTEGRATED COURSE EXAM. MAY-2025

  यहां क्लिक करें

08-08-2025

B.A. LL.B. (HONS) IV SEM (FIVE YEAR) INTEGRATED COURSE EXAM. MAY-2025

  यहां क्लिक करें

08-08-2025

B.A. LL.B. (HONS) VI SEM. (FIVE YEAR) INTEGRATED COURSE EXAM. MAY-2025

  यहां क्लिक करें

08-08-2025

B.A. LL.B. (HONS) VIII SEM. (FIVE YEAR) INTEGRATED COURSE EXAM. MAY-2025

  यहां क्लिक करें

01-08-2025

LL.B. III YEAR (PROF.) EXAM.-2025

  यहां क्लिक करें

01-08-2025

M.A. (Final) HISTORY 2025

  यहां क्लिक करें

01-08-2025

M.A. (Final) SANSKRIT 2025

  यहां क्लिक करें

01-08-2025

M.A. (PREV.) HISTORY 2025

  यहां क्लिक करें

01-08-2025

M.A. (PREV.) SANSKRIT 2025

  यहां क्लिक करें

01-08-2025

P.G. DIP. COURSE IN LABOUR LAW, LABOUR EXAM.-2025

  यहां क्लिक करें

01-08-2025

P.G. DIPLOMA COURSE IN CRIMINOLOGY & CRIMINAL ADM. EXAM.-2025

  यहां क्लिक करें

01-08-2025

P.G. DIPLOMA COURSE IN TAXATION LAW AND PRACTICE EXAM.-2025

  यहां क्लिक करें

Rajasthan University Result 2025 Kaise Check Kare?

छात्र नीचे दिए स्टेप्स को देखकर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1: पहले राजस्थान विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट https://result.uniraj.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर वेबसाइट के होम पेज पर Main Examination, Revaluation Result और Old Result लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें UNIRAJ के उपलब्ध कोर्स की पूरी सूची दिखाई देगी।

स्टेप 4: अपने कोर्स पर क्लिक करें, फिर लॉगिन पोर्टल पर रोल नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें।

स्टेप 5: फिर Find पर क्लिक करें।

स्टेप 6: स्क्रीन पर राजस्थान विश्वविद्यालय का परिणाम 2025 खुल जाएगा।

स्टेप 7: परिणाम को देखें और इसे डाउनलोड कर लें।

राजस्थान यूनिवर्सिटी मार्कशीट 2025 पर उल्लिखित विवरण क्या है?

राजस्थान यूनिवर्सिटी मार्कशीट 2025 में आमतौर पर निम्नलिखित विवरण शामिल होते हैं:

  1. छात्र का नाम – 

  2. रोल नंबर / छात्र संख्या – 

  3. कोर्स और सेमेस्टर – 

  4. परीक्षा वर्ष और सेशन

  5. विषयवार अंक

  6. कुल अंक / ग्रेड – 

  7. पास / फेल स्टेट्स – 

  8. मार्कशीट जारी करने की तिथि

  9. विश्वविद्यालय का साइन / मुहर

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News