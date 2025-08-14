Rajasthan University Result 2025 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट result.uniraj.ac.in पर जारी, ये रहा Uniraj मार्कशीट Direct Link

Rajasthan University Result 2025 OUT: राजस्थान विश्वविद्यालय (UNIRAJ) ने यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के परिणाम 2025 आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in और result.uniraj.ac.in पर जारी कर दिए हैं। छात्र अब अपने रोल नंबर से आसानी से परिणाम और मार्कशीट चेक कर सकते हैं। परिणाम देखने और मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए इस लेख में सीधे लिंक भी दिए गए हैं, जिससे छात्रों को कोई परेशानी नहीं होगी।

Rajasthan University Result 2025 Direct Link

राजस्थान विश्वविद्यालय ने मई 2025 की विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने परिणाम विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। M.Sc. (INFORMATION TECHNOLOGY) IV-SEMESTER, M.A./M. SC. (PSYCHOLOGY) II-SEMESTER, M.SC. (MICROBIOLOGY) II-SEMESTER और MASTER OF COMPUTER APPLICATION IV-SEMESTER की परीक्षा परिणाम जारी किए गए है। इसके पहले B.A. B.Ed. PART-IV (INTEGRATED COUSE) और B.Sc. B.Ed. PART-IV (INTEGRATED COUSE), B.A. LL.B. (HONS) II SEM., IV SEM., VI SEM. और VIII SEM. (FIVE YEAR) INTEGRATED COURSE परीक्षा परिणाम जारी किए गए थे। छात्र अपने परिणाम जल्द से जल्द देखने के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।