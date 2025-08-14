Rajasthan University Result 2025 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट result.uniraj.ac.in पर जारी, ये रहा Uniraj मार्कशीट Direct Link

Rajasthan University Result 2025 OUT: राजस्थान विश्वविद्यालय (UNIRAJ) ने यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के परिणाम 2025 आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in और result.uniraj.ac.in पर जारी कर दिए हैं। छात्र अब अपने रोल नंबर से आसानी से परिणाम और मार्कशीट चेक कर सकते हैं। परिणाम देखने और मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए इस लेख में सीधे लिंक भी दिए गए हैं, जिससे छात्रों को कोई परेशानी नहीं होगी।
Rajasthan University Result 2025 Direct Link
राजस्थान विश्वविद्यालय ने मई 2025 की विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने परिणाम विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। M.Sc. (INFORMATION TECHNOLOGY) IV-SEMESTER, M.A./M. SC. (PSYCHOLOGY) II-SEMESTER, M.SC. (MICROBIOLOGY) II-SEMESTER और MASTER OF COMPUTER APPLICATION IV-SEMESTER की परीक्षा परिणाम जारी किए गए है। इसके पहले B.A. B.Ed. PART-IV (INTEGRATED COUSE) और B.Sc. B.Ed. PART-IV (INTEGRATED COUSE), B.A. LL.B. (HONS) II SEM., IV SEM., VI SEM. और VIII SEM. (FIVE YEAR) INTEGRATED COURSE परीक्षा परिणाम जारी किए गए थे। छात्र अपने परिणाम जल्द से जल्द देखने के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
|
Result Date
|
Examination Name
|
Result/ Marksheet Download Link
|
12-08-2025
|
M. Sc. (INFORMATION TECHNOLOGY) IV-SEMESTER EXAM.MAY-2025
|
12-08-2025
|
M.A./M. SC. (PSYCHOLOGY) II-SEMESTER EXAM. MAY-2025
|यहां क्लिक करें
|
12-08-2025
|
M.SC. (MICROBIOLOGY) II-SEMESTER EXAM. MAY-2025
|यहां क्लिक करें
|
12-08-2025
|
MASTER OF COMPUTER APPLICATION IV-SEMESTER EXAM. MAY.2025
|यहां क्लिक करें
|
10-08-2025
|
B.A. B.Ed. PART-IV (INTEGRATED COUSE) Exam- 2025
|यहां क्लिक करें
|
10-08-2025
|
B.Sc. B.Ed. PART-IV (INTEGRATED COUSE) EXAM- 2025
|यहां क्लिक करें
|
08-08-2025
|
B.A. LL.B. (HONS) II SEM. (FIVE YEAR) INTEGRATED COURSE EXAM. MAY-2025
|यहां क्लिक करें
|
08-08-2025
|
B.A. LL.B. (HONS) IV SEM (FIVE YEAR) INTEGRATED COURSE EXAM. MAY-2025
|यहां क्लिक करें
|
08-08-2025
|
B.A. LL.B. (HONS) VI SEM. (FIVE YEAR) INTEGRATED COURSE EXAM. MAY-2025
|यहां क्लिक करें
|
08-08-2025
|
B.A. LL.B. (HONS) VIII SEM. (FIVE YEAR) INTEGRATED COURSE EXAM. MAY-2025
|यहां क्लिक करें
|
01-08-2025
|
LL.B. III YEAR (PROF.) EXAM.-2025
|यहां क्लिक करें
|
01-08-2025
|
M.A. (Final) HISTORY 2025
|यहां क्लिक करें
|
01-08-2025
|
M.A. (Final) SANSKRIT 2025
|यहां क्लिक करें
|
01-08-2025
|
M.A. (PREV.) HISTORY 2025
|यहां क्लिक करें
|
01-08-2025
|
M.A. (PREV.) SANSKRIT 2025
|यहां क्लिक करें
|
01-08-2025
|
P.G. DIP. COURSE IN LABOUR LAW, LABOUR EXAM.-2025
|यहां क्लिक करें
|
01-08-2025
|
P.G. DIPLOMA COURSE IN CRIMINOLOGY & CRIMINAL ADM. EXAM.-2025
|यहां क्लिक करें
|
01-08-2025
|
P.G. DIPLOMA COURSE IN TAXATION LAW AND PRACTICE EXAM.-2025
|यहां क्लिक करें
Rajasthan University Result 2025 Kaise Check Kare?
छात्र नीचे दिए स्टेप्स को देखकर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
स्टेप 1: पहले राजस्थान विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट https://result.uniraj.ac.in पर जाएं।
स्टेप 2: फिर वेबसाइट के होम पेज पर Main Examination, Revaluation Result और Old Result लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें UNIRAJ के उपलब्ध कोर्स की पूरी सूची दिखाई देगी।
स्टेप 4: अपने कोर्स पर क्लिक करें, फिर लॉगिन पोर्टल पर रोल नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें।
स्टेप 5: फिर Find पर क्लिक करें।
स्टेप 6: स्क्रीन पर राजस्थान विश्वविद्यालय का परिणाम 2025 खुल जाएगा।
स्टेप 7: परिणाम को देखें और इसे डाउनलोड कर लें।
राजस्थान यूनिवर्सिटी मार्कशीट 2025 पर उल्लिखित विवरण क्या है?
राजस्थान यूनिवर्सिटी मार्कशीट 2025 में आमतौर पर निम्नलिखित विवरण शामिल होते हैं:
-
छात्र का नाम –
-
रोल नंबर / छात्र संख्या –
-
कोर्स और सेमेस्टर –
-
परीक्षा वर्ष और सेशन –
-
विषयवार अंक –
-
कुल अंक / ग्रेड –
-
पास / फेल स्टेट्स –
-
मार्कशीट जारी करने की तिथि –
- विश्वविद्यालय का साइन / मुहर –
