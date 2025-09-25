CBSE 10th, 12th Date Sheet OUT!
Uniraj Result 2025 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी UG, PG रिजल्ट result.uniraj.ac.in जारी, डाउनलोड करें मार्कशीट

By Vijay Pratap Singh
Sep 25, 2025, 09:34 IST

Rajasthan University Result 2025: यूनिराज रिजल्ट 2025 विभिन्न पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर के लिए जारी कर दिया गया है। छात्र अपनी UG और PG सेमेस्टर परीक्षा की मार्कशीट देखने के लिए रोल नंबर का इस्तेमाल करें। रिजल्ट देखने और मार्कशीट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।

Rajasthan University Result 2025 चेक करें।
Uniraj Result 2025 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी (UNIRAJ) ने वर्ष 2025 के विभिन्न स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर परीक्षाओं के रिजल्ट ऑफिसियल वेबसाइट uniraj.ac.in और result.uniraj.ac.in पर जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने BBA, BCA, B.Com, B.Sc, MA, M.Sc, MBA समेत अन्य कई कोर्सेज की परीक्षाएं दी हैं, वे अब यूनिराज की आधिकारिक वेबसाइट से अपना परिणाम देख सकते हैं और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

परिणाम चेक करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। परिणाम में छात्रों के नाम, रोल नंबर, कोर्स, कॉलेज का नाम, विषय का नाम, प्राप्त अंक आदि विवरण शामिल होते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अलग-अलग UG एवं PG सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए परिणाम जारी किए हैं, जिनमें  BBA, B.Ed, M.A., M.B.A., L.L.M., M.P.Ed., B.A. LL.B. (हॉनर्स) सहित कई कोर्सेज के सेमेस्टर शामिल हैं। 

Rajasthan University Result 2025- यूनिराज रिजल्ट 2025 हाइलाइट्स 

राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 2025 के UG और PG सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। समस्त छात्र आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in से अपने रिजल्ट और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट ऑनलाइन मोड में उपलब्ध हैं और अन्य जानकारी के लिए छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।

हाइलाइट्स

विवरण

यूनिवर्सिटी का नाम

राजस्थान यूनिवर्सिटी (UNIRAJ)

रिजल्ट वर्ष

2025

कोर्स का नाम

UG , PG

रिजल्ट मोड 

ऑनलाइन

लॉगिन विवरण

रोल नंबर और जन्म तिथि आवश्यक

आधिकारिक वेबसाइट

uniraj.ac.in

Rajasthan University Result 2025 Link

राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव है। छात्र uniraj.ac.in पर जाकर सीधे अपने यूजी और पीजी सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम देख सकते हैं और मार्कशीट डाउनलोड भी कर सकते हैं। परिणाम देखने के लिए रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करना आवश्यक है, जिससे डिजिटल मार्कशीट प्राप्त की जा सके। रिजल्ट तक पहुंचने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

Uniraj Result 2025 Direct Link

यहां क्लिक करें

Rajasthan University Result 2025: यूनिराज यूनिवर्सिटी रिजल्ट कैसे चेक करें?

राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. सबसे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट https://result.uniraj.ac.in या https://uniraj.ac.in पर जाएं।

  2. वेबसाइट के होम पेज पर "Students Corner" सेक्शन में जाकर "Results" लिंक पर क्लिक करें।

  3. अपने कोर्स और वर्ष/सेमेस्टर का चयन करें।

  4. अपना रोल नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें।

  5. उसके बाद "Find" या "Submit" बटन पर क्लिक करें।

  6. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।

रिजल्ट में आपको छात्र का नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक, ग्रेड/डिवीजन, और पास/फेल स्टेटस जैसे विवरण मिलेंगे। रिजल्ट डाउनलोड कर लेने के बाद अपनी मार्कशीट को सुरक्षित स्थान पर सेव कर लें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकाल लें। अगर कोई छात्र रिजल्ट से असंतुष्ट हो तो वह रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन भी कर सकता है।


