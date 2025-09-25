भारत में सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन-सा है, यहां जानें

भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है, जो कि अपनी सांस्कृतिक विरासत, अनूठी परंपराओं और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। यहां के इतिहास में किलों का भी विशेष महत्त्व है। देश के अलग-अलग राज्यों में आपको अलग-अलग किले देखने को मिलेंगे। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन-सा है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

क्या होता है बुर्ज

सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर बुर्ज क्या होता है। आपको बता दें कि बुर्ज एक अरबी भाषा का शब्द है। प्राचीन काल में किले की दीवार के किनारे या फिर दीवार के मध्य में बुर्ज बनाए जाते थे। ये आकार में गोल होते हैं और दीवार से थोड़े बाहर निकले हुए होते हैं। हिंदी में इन्हें गरगज या गुर्जा कहा जाता है, जबकि अंग्रेजी में इन्हें Bastion कहा जाता है।

बुर्ज का क्या उपयोग होता था

बुर्ज का उपयोग किले की सुरक्षा और निगरानी के लिए किया जाता था। किले की दीवार में यह वह जगह होती थी, जहां पर सैनिकों को आश्रय मिलता था और वह तोप व हथियार रखते थे। आक्रमण के समय सैनिक यहां छीपकर हथियार भी चलाते थे। साथ ही, यह सैनिकों को बारिश और धूप से भी बचाता था। आधुनिक काल में इसे ऊंची बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे- बुर्ज खलीफा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है।