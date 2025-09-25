CBSE 10th, 12th Date Sheet OUT!
Focus
Quick Links

BPSC AEDO Application Form 2025: सहायक जिला शिक्षा अधिकारी 935 पदों पर भर्ती, अंतिम तिथि से पहले करें Apply

By Priyanka Pal
Sep 25, 2025, 12:58 IST

BPSC AEDO Online Form 2025: बीपीएससी एईडीओ के 935 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे कल यानि 26 सितंबर, 2025 तक नीचे लेख में दिए गए चरण के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। 

Add as a preferred source on Google
Join us
BPSC AEDO Online Form 2025
BPSC AEDO Online Form 2025

BPSC AEDO Online Form 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से सहायक जिला शिक्षा अधिकारी भर्ती 2025 के लिए आवेदन 27 अगस्त से मांगे गए हैं। जिसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 सितंबर, 2025 को समाप्त होने जा रही है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 935 रिक्त पदों को भरा जाएगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं। 

चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के माध्यम से पूरी की जाएगी। जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। आगे लेख में दिए गए चरण के माध्यम से अपना आवेदन पूरा करें। 

BPSC AEDO Online Form 2025: डायरेक्ट लिंक 

संबंधित भर्ती के जरिए कुल 935 रिक्त पदों को भरा जाएगा। बीपीएससी एईडीओ भर्ती 2025 के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपना आवेदन 26 सितंबर से पहले पूरा कर सकते हैं:

बीपीएससी एईडीओ भर्ती 2025

डायरेक्ट लिंक 

BPSC AEDO Online Form 2025: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में भर्ती से संबंधित अंतिम तिथि सहित कई महत्वपूर्ण विवरणों को दिया गया है, जिसकी जांच कर उम्मीदवार अपनी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)

पद का नाम 

सहायक जिला शिक्षा अधिकारी

पदों की संख्या 

935

आवेदन की अंतिम तिथि 

26 सितंबर, 2025 

आवेदन शुल्क

100 रुपये

आयु सीमा 

21 से 42 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता 

स्नातक 

चयन प्रक्रिया 

लिखित परीक्षा 

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://bpsc.bihar.gov.in/

BPSC AEDO Online Form 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क का जमा करना होगा। जिसके बाद ही आवेदन माना जाएगा। ऑनलाइन भर्ती करने के लिए आप नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर अपना आवेदन स्वयं पूरा कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। 

स्टेप 2 होमपेज पर, BPSC AEDO Online Form 2025 लिंक पर जाएं। 

स्टेप 3 आवेदन पत्र भरें। 

स्टेप 4 मांगा गया विवरण दर्ज करें। 

स्टेप 5 आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म जमा करें। 

स्टेप 6 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

Also Check:

UPSC Syllabus 2026 in Hindi

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News