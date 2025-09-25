BPSC AEDO Application Form 2025: सहायक जिला शिक्षा अधिकारी 935 पदों पर भर्ती, अंतिम तिथि से पहले करें Apply

BPSC AEDO Online Form 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से सहायक जिला शिक्षा अधिकारी भर्ती 2025 के लिए आवेदन 27 अगस्त से मांगे गए हैं। जिसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 सितंबर, 2025 को समाप्त होने जा रही है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 935 रिक्त पदों को भरा जाएगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं।

चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के माध्यम से पूरी की जाएगी। जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। आगे लेख में दिए गए चरण के माध्यम से अपना आवेदन पूरा करें।

