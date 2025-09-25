पश्चिम बंगाल के नाम में पश्चिम क्यों? जबकि यह भारत के पूर्व में है स्थित, यहां जानें जवाब

भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित होने के बावजूद इसे "पश्चिम बंगाल" कहा जाता है। इसका कारण भौगोलिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और राजनीतिक है। यह नाम ब्रिटिश शासन के अंत में बंगाल के विभाजन से जुड़ा है। “पश्चिम बंगाल” इस क्षेत्र के विभाजित बंगाल के पश्चिमी हिस्से को दर्शाता है, और यह विभाजन, प्रवासन और पहचान की कहानी का प्रतीक है जिसने राज्य के भविष्य को आकार दिया। यहाँ आप बंगाल के नामकरण से जुड़े इतिहास के बारें में बताने जा रहे है. बंगाल का ऐतिहासिक संदर्भ बंगाल क्षेत्र (बंगाली: बंगला या बोंगो) का इतिहास प्राचीन है। इसका नाम या तो द्रविड़ "बांग" जनजाति या प्राचीन राज्य "वंग" या "बंगा" से लिया गया है, जिसका उल्लेख संस्कृत साहित्य में मिलता है। बंगाल, जो कभी व्यापार और संस्कृति का एक समृद्ध केंद्र था, मौर्य और गुप्त साम्राज्य, पाल वंश, इस्लामी शासन और अंततः मुगल साम्राज्य जैसे विभिन्न शासकों और बदलती सीमाओं के अधीन रहा। ब्रिटिश शासन के तहत, यह कलकत्ता (अब कोलकाता) को राजधानी बनाकर एक बड़ा प्रशासनिक प्रांत बन गया।

विभाजन और पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल नाम के पीछे 1947 के विभाजन का कारण है। ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत को धार्मिक आधार पर दो हिस्सों में बांटा गया: पूर्वी हिस्सा: मुस्लिम बहुल होने के कारण "पूर्वी बंगाल" बना और पाकिस्तान में शामिल हुआ, जो 1971 में बांग्लादेश बना।

पश्चिमी हिस्सा: हिंदू बहुल होने के कारण भारत में शामिल हुआ और इसे "पश्चिम बंगाल" नाम दिया गया। इस प्रकार, "पश्चिम बंगाल" उस बड़े ऐतिहासिक बंगाल क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से को दर्शाता है, जबकि यह भौगोलिक रूप से भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। नाम परिवर्तन की कहानी बांग्लादेश (पूर्वी बंगाल) के अलग राष्ट्र बनने के बाद कई बार "पश्चिम" हटाकर नाम बदलने का प्रस्ताव आया, जैसे "बंगाल", "बंगला" या "पश्चिम बंग"। लेकिन प्रशासनिक, राजनीतिक और कूटनीतिक कारणों से कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। सांस्कृतिक और पहचान का महत्व आज "पश्चिम बंगाल" का नाम राज्य की साझा संस्कृति, भाषा और इतिहास की याद दिलाता है। भारत के पूर्वी छोर पर होने के बावजूद, पश्चिम बंगाल की पहचान बंगाल क्षेत्र और 1947 के विभाजन के साथ गहराई से जुड़ी है।