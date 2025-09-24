हवाई जहाज अधिकतर सफेद रंग के ही क्यों होते हैं? यह है जवाब

जब आप किसी एयरपोर्ट पर नजर घुमाते हैं, तो एक चीज साफ दिखाई देती है - ज्यादातर हवाई जहाज सफेद रंग के होते हैं। चाहे वह छोटी घरेलू उड़ान हो या कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय विमान, ज्यादातर का मुख्य हिस्सा सफेद ही होता है, जिस पर सिर्फ एयरलाइन का नाम और लोगो बना होता है। सोचने पर यह एक संयोग लग सकता है, लेकिन इसके पीछे कई व्यावहारिक कारण हैं। विमान को रंगना सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए नहीं होता, बल्कि यह सुरक्षा, लागत और यात्रियों के आराम से भी जुड़ा है। हवाई जहाजों के लिए सफेद रंग सबसे भरोसेमंद विकल्प है, इसीलिए यह इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन गया है। आइए जानते हैं कि लगभग हर एयरलाइन इसी रंग का इस्तेमाल क्यों करती है। हवाई जहाज सफेद रंग के क्यों होते हैं? 1. गर्मी को बेहतर ढंग से दूर रखता है हवाई जहाज काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं और दिन में कई घंटों तक धूप में भी खड़े रहते हैं, जिससे उनका तापमान बढ़ सकता है। इसीलिए सफेद रंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह सूरज की ज्यादातर रोशनी को वापस भेज देता है। ठीक वैसे ही जैसे गर्मियों में सफेद शर्ट पहनने से आपको काली शर्ट की तुलना में ठंडक महसूस होती है, उसी तरह विमान को सफेद रंग से पेंट करने से वह धूप और गर्मी को दूर रखता है।

गहरे रंग का विमान सफेद विमान की तुलना में ज्यादा गर्मी सोखता है। इससे केबिन को ठंडा रखना ज्यादा मुश्किल और महंगा हो जाता है, क्योंकि इससे विमान के एयर कंडीशनिंग सिस्टम पर बोझ बढ़ता है और ईंधन की खपत भी ज्यादा होती है। सफेद पेंट का इस्तेमाल करके, एयरलाइंस गैर-जरूरी ऊर्जा की खपत और लागत को कम कर सकती हैं। मेंकोर एविएशन का कहना है: “आप केबिन के गर्म होने पर सफेद रंग के असर की तुलना गर्मियों में सफेद टी-शर्ट पहनने से कर सकते हैं, गहरे रंग की टी-शर्ट पहनने पर हमेशा ज्यादा गर्मी लगती है। आप विमान के बाहरी हिस्से पर सफेद रंग के प्रभाव की तुलना धूप वाले दिन में अपनी त्वचा पर सनस्क्रीन लगाने से भी कर सकते हैं। सफेद रंग, क्योंकि यह सूरज की किरणों को सबसे अच्छी तरह से वापस भेजता है, यह संभावित नुकसान को कम करने में मदद करता है।” 2. दरारों और नुकसान का पता लगाना आसान विमानन में सुरक्षा पहली प्राथमिकता होती है, और विमानों को सफेद रंग से रंगना वास्तव में इस मामले में मदद करता है। सफेद रंग पर जांच के दौरान दरारें, तेल का रिसाव या किसी भी तरह की बाहरी क्षति को देखना बहुत आसान हो जाता है।

अगर विमान को गहरे रंगों से रंगा जाए, तो छोटी-छोटी ढांचागत समस्याओं का पता लगाना ज्यादा मुश्किल होगा, जिससे सुरक्षा को खतरा हो सकता है। चूंकि हर विमान की नियमित रूप से रखरखाव जांच होती है, इसलिए सफेद सतह होने से यह काम तेज, आसान और ज्यादा सुरक्षित हो जाता है।

3. पेंट को जल्दी फीका होने से बचाता है हवाई जहाजों को बहुत खराब मौसम का सामना करना पड़ता है। इसमें सूरज की तेज गर्मी से लेकर ठंडा मौसम तक शामिल है। इसके अलावा, उन्हें अधिक ऊंचाई पर दबाव का भी सामना करना पड़ता है, जिससे दूसरे रंग आसानी से फीके पड़ सकते हैं या उनकी परत उतर सकती है। वहीं, सफेद रंग ज्यादा समय तक टिका रहता है। यह जल्दी फीका नहीं पड़ता, जिसका मतलब है कि विमान ज्यादा समय तक साफ और नया दिखता है। इससे एयरलाइंस बार-बार पेंट ठीक कराने या पूरी तरह से दोबारा पेंट कराने के खर्च से बच जाती हैं। मेंकोर एविएशन का कहना है: “हवाई जहाजों को कई तरह की गंभीर वायुमंडलीय और मौसमी हालातों का सामना करना पड़ता है। बर्फ, हवा, बारिश और तापमान में लगातार होने वाले बदलाव उनके पेंट को खराब कर देते हैं।” “रंग-बिरंगे पेंट सफेद की तुलना में तेजी से फीके पड़ते हैं, जिससे वे यात्रियों की नजर में अपनी सारी खूबसूरती खो देते हैं। तब कंपनियों को भारी कीमत पर अपने विमानों को दोबारा पेंट कराना पड़ता है। पेंटिंग में आमतौर पर एक से दो हफ्ते लगते हैं, इस दौरान विमान जमीन पर खड़ा रहता है और कोई कमाई नहीं करता।