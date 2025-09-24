दुनिया में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यह है भारत की रैंक  

दुनिया का सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश: बांस धरती पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है। यह मजबूत और लचीला होता है। इसका इस्तेमाल फर्नीचर से लेकर भोजन तक हर चीज में किया जाता है। किसान कटिंग या बीज लगाकर बांस उगाते हैं। इसके लिए गर्म मौसम, भरपूर पानी और उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। एक बार लगाने के बाद, यह तेजी से बढ़ता है और कुछ ही सालों में इसकी कटाई की जा सकती है। बांस मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में उगाया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों में बांस के बड़े जंगल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन कौन सा देश करता है? इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। इस लेख में, हम बांस का उत्पादन करने वाले सबसे बड़े देशों के बारे में जानेंगे। हम यह जानेंगे कि बांस कैसे उगाया जाता है, यह कहां पाया जाता है, और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है।

दुनिया के सबसे बड़े बांस उत्पादक देशों की सूची उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, यहां दुनिया में बांस के सबसे बड़े उत्पादकों की सूची दी गई है: देश रैंक/स्थान खेती का क्षेत्र उत्पादन और आर्थिक मूल्य निर्यात और बाजार हिस्सेदारी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। इसके पास विश्व में सबसे बड़ा खेती का क्षेत्र है। 13.96 मिलियन हेक्टेयर से अधिक सालाना उत्पादन 5 मिलियन टन से अधिक, जिसका मूल्य 4.4 बिलियन डॉलर है। अनुमानित CAGR 5.82% है। वैश्विक बांस निर्यात में तीसरा स्थान; वैश्विक बांस संसाधनों का ~23% हिस्सा है। चीन औद्योगिक उत्पादन और निर्यात के मामले में दुनिया का अग्रणी बांस उत्पादक देश। लगभग 6.73 मिलियन हेक्टेयर मूल्य 27 बिलियन डॉलर, 48 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यह 10 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। वैश्विक बाजार पर इसका दबदबा है। यह दुनिया भर के निर्यात का 65% और एशिया प्रशांत क्षेत्र का 71% हिस्सा है। इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बांस उत्पादक। लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर में फैला है 2020 में बाजार का आकार 1.7 बिलियन डॉलर अनुमानित था, जिसका अनुमानित CAGR 6.2% है। निर्माण, शिल्प और भूमि सुधार के माध्यम से अर्थव्यवस्था में शामिल है। म्यांमार 100 से अधिक प्रजातियों की समृद्ध विविधता के साथ तीसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश। कम से कम 950,000 हेक्टेयर स्थानीय आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। यह भोजन और निर्माण सामग्री प्रदान करता है। निर्यात राष्ट्रीय आय का एक बढ़ता हुआ हिस्सा है, लेकिन तैयार उत्पाद कुल बांस निर्यात का केवल 1.34% हैं। वियतनाम बांस की लकड़ी के उत्पादन में एक वैश्विक नेता। यह कुल विश्व उत्पादन का 80% से अधिक हिस्सा है। लगभग 1.4 मिलियन हेक्टेयर में प्राकृतिक रूप से उगने वाले जंगल। लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है और राष्ट्रीय जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। चीन, यूरोपीय संघ और इंडोनेशिया के बाद चौथा सबसे बड़ा निर्यातक। यह अपने उत्पाद 130 से अधिक देशों में बेचता है। ब्राजील दुनिया में बांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। 9.3 मिलियन हेक्टेयर 2020 में बाजार का आकार लगभग 1.7 बिलियन डॉलर था। व्यापार घाटे का सामना कर रहा है। यह निर्यात से ज्यादा आयात करता है। 2006 और 2022 के बीच 154.9 मिलियन डॉलर का घाटा हुआ। नाइजीरिया विश्व स्तर पर बांस का छठा सबसे बड़ा उत्पादक। लगभग 1.5 मिलियन हेक्टेयर 2014 में बांस और रतन का निर्यात 11 मिलियन डॉलर से अधिक हो गया, जिसमें बांस का कोयला एक प्रमुख उत्पाद था। इस उद्योग में हजारों नौकरियां पैदा करने और अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की क्षमता है। इथियोपिया अफ्रीका में सबसे बड़े बांस संसाधन हैं। लगभग 1 मिलियन हेक्टेयर लगभग 750,000 लोगों की आजीविका में योगदान देता है। इसके बांस क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है। इसका निर्यात वैश्विक निर्यात का केवल 0.02% है।

1. चीन चीन औद्योगिक उत्पादन और बांस निर्यात में निर्विवाद रूप से वैश्विक नेता है। देश के बांस के जंगल लगभग 6.73 मिलियन हेक्टेयर में फैले हैं और यह इसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं। यह उद्योग एक महत्वपूर्ण आर्थिक ताकत है, जिसका अनुमानित मूल्य 27 बिलियन डॉलर है और इसके 48 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यह 10 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है। यह दुनिया के कुल बांस निर्यात का 65% और एशिया प्रशांत के उत्पादन का 71% हिस्सा है। चीन का तकनीकी प्रगति और मूल्य-वर्धित उत्पादों, जैसे कि इंजीनियर्ड बांस और कपड़ा, पर ध्यान देना एक वैश्विक मानक स्थापित करता है। 2. भारत दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में, भारत के पास दुनिया में बांस की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो 13.96 मिलियन हेक्टेयर में फैला है। यह विशाल संसाधन आधार सालाना 5 मिलियन टन से अधिक बांस का उत्पादन करता है। 2024 में देश का बाजार 314.67 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था। इसके 2030 तक 436.87 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें 5.82% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) होगी।

भारत सरकार ने बांस को घास के रूप में फिर से वर्गीकृत किया है। इससे कटाई पर लगे पिछले प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और कृषि वानिकी में बड़े आर्थिक अवसर खुल गए हैं। यह उद्योग अपने प्रचुर संसाधनों और अनुकूल नीतियों का लाभ उठाते हुए महत्वपूर्ण विकास के लिए तैयार है। 3. इंडोनेशिया इंडोनेशिया दुनिया के चौथे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में स्थान पर है। देश के बांस संसाधन लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इंडोनेशियाई बांस बाजार का मूल्य 2020 में 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2021 से 2028 तक इसके 6.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने का अनुमान है। देश में बांस के पारंपरिक उपयोग का एक लंबा इतिहास है। लेकिन अब यह अपनी विशाल आर्थिक क्षमता का उपयोग करने के लिए निर्माण, फर्नीचर और हस्तशिल्प में आधुनिक उपयोगों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सरकारी पहलें स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और वनों की कटाई को कम करने के लिए बांस की खेती और प्रसंस्करण को बढ़ावा दे रही हैं।

4. म्यांमार तीसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में, म्यांमार में 100 से अधिक बांस प्रजातियों के साथ एक समृद्ध जैव विविधता है। देश के बांस संसाधन 950,000 हेक्टेयर से अधिक के विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसके महत्वपूर्ण खेती क्षेत्र के बावजूद, देश के तैयार बांस उत्पादों का निर्यात उसके कुल बांस निर्यात का केवल 1.34% है। अर्थव्यवस्था काफी हद तक कच्चे बांस के निर्यात पर निर्भर है। फिर भी, उच्च-मूल्य वाले उत्पाद बनाने और इस प्रचुर प्राकृतिक संसाधन से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए स्थानीय प्रसंस्करण उद्योग को विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। 5. वियतनाम वियतनाम बांस की लकड़ी के उत्पादन में एक वैश्विक नेता है। देश के बांस के जंगल लगभग 1.4 मिलियन हेक्टेयर में फैले हैं, जिसमें 6 अरब से अधिक पेड़ों का बड़ा भंडार है। 2019 में इसके रतन और बांस उत्पादों का निर्यात 474 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 44.4% की महत्वपूर्ण वृद्धि थी।

इसके बावजूद, वैश्विक बाजार में वियतनाम की कुल हिस्सेदारी 3% से कम है। यह देश अपनी प्रसंस्करण और निर्यात क्षमताओं का विस्तार करने के लिए नई तकनीकों में निवेश करके और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करके अपने बांस उद्योग को विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। 6. ब्राजील ब्राजील 9.3 मिलियन हेक्टेयर के विशाल खेती क्षेत्र के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक है। 2020 में ब्राजील में बांस बाजार का आकार लगभग 1.7 बिलियन डॉलर था। हालांकि, देश को अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। 2023 में बांस फर्नीचर के व्यापार में लगभग 1.18 मिलियन डॉलर का घाटा हुआ। हालांकि ब्राजील के पास प्रचुर मात्रा में संसाधन हैं, फिर भी यह दूसरे देशों से बड़ी मात्रा में बांस के उत्पाद आयात करता है। 7. नाइजीरिया नाइजीरिया बांस के छठे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में स्थान पर है। यहां अनुमानित 800,000 हेक्टेयर बांस के जंगल हैं। देश में एक बढ़ता हुआ उद्योग है जिसमें महत्वपूर्ण निर्यात क्षमता है। हालांकि 2022 में बांस से बनी सीटों और फर्नीचर का निर्यात मामूली था, लेकिन देश सक्रिय रूप से नए अवसर तलाश रहा है।