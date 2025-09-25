AIIMS CRE Result 2025: जारी हुआ एम्स सीआरई रिजल्ट, यहां aiimsexams.ac.in से करें PDF डाउनलोड

AIIMS CRE Result 2025: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS) ओर से कॉमन भर्ती परीक्षा (CRE) का रिजल्ट 2025 जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा का आयोजन 25, 26 और 27 अगस्त 2025 को किया गया था। इस साल एम्स CRE 2025 ग्रुप बी और सी के विभिन्न पदों पर कुल 3,496 रिक्तियों को भरा जा रहा है। जो उम्मीदवार इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
रिजल्ट पीडीएफ फॉर्म में जारी किया गया है, जिसे डाउनलोड करने के लिए रोल नंबर की आवश्यकता होगी। सभी पोस्ट कोड के लिए रिजल्ट अलग - अलग जारी किया गया है। उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं।
AIIMS CRE Result 2025: डाउनलोड लिंक
अलग - अलग जारी किए गए पीडीएफ रिजल्ट में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर, हासिल किए गए मार्क्स और रैंक सहित डिटेल शामिल हैं। रिजल्ट पीडीएफ नीचे टेबल में दिया गया है, जिस पर क्लिक कर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं:
एम्स सीआरई रिजल्ट 2025
AIIMS CRE Result 2025: ऑनलाइन रिजल्ट ऐसे करें चेक
नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए उम्मीदवार अपनी रिजल्ट पीडीएफ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले एम्स की वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, Recruitment पर जाएं।
स्टेप 3 अब ‘Common Recruitment Examination’ पर जाएं।
स्टेप 4 AIIMS CRE Result 2025 पर क्लिक करें।
स्टेप 5 अब आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।
स्टेप 6 उसे डाउनलोड करें और Save कर लें।
