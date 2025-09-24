UP ECCE Educator Vacancy 2025: यूपी एजुकेटर के जिलेवार पद, यहां sewayojan.up.nic.in करें ऑनलाइन आवेदन

क्रमांक जिले का नाम रिक्तियों की संख्या

1. आगरा 160

2. अलीगढ़ 130

3. अंबेडकर नगर 90

4. अमेठी 130

5. अमरोहा 70

6. औरैया 80

7. आजमगढ़ 220

8. बागपत 60

9. बहराइच 140

10. बलिया 180

11। बलरामपुर 100

12. बाँदा 90

13. बाराबंकी 160

14. बरेली 160

15. बस्ती 150

16. भदोही 70

17. बिजनौर 120

18. शाहजहांपुर 160

19. बुलंदशहर 160

20. चंदौली 90

21. चित्रकूट 60

22. देवरिया 170

23. एटा 90

24. इटावा 90

25. फैजाबाद 120

26. फर्रुखाबाद 80

27. फतेहपुर 140

28. फिरोजाबाद 100

29. गौतम बुद्ध नगर 40

30. गाजियाबाद 50

31. गाजीपुर 170

32. गोंडा 170

33. गोरखपुर 210

34. हमीरपुर 80

35. हापुड़ (पंचशील नगर) 40

36. हरदोई 210

37. हाथरस 80

38. जालौन 90

39. जौनपुर 220

40. झांसी 90

41 कन्नौज 90

42. कानपुर देहात 110

43. कानपुर नगर 100

44. कासगंज 70

45. कौशाम्बी 80

46. कुशीनगर 150

47. लखीमपुर खीरी 160

48. Lalitpur 70

49. लखनऊ 90

50. महाराजगंज 130

51. महोबा 50

52. मैनपुरी 100

53. मथुरा 110

54. मऊ 100

55. मेरठ 140

56. मिर्जापुर 140

57. मुरादाबाद 90

58. मुज़फ़्फ़रनगर 100

59. पीलीभीत 70

60. प्रतापगढ़ 180

61. प्रयागराज 210

62. रायबरेली 210

63. रामपुर 70

64. सहारनपुर 120

65. संभल (भीम नगर) 80

66. संत कबीर नगर 100

68. शामली (प्रभु नगर) 40

69. श्रावस्ती 60

70. सिद्धार्थनगर 140

71. सीतापुर 200

72. सोनभद्र 80

73. सुल्तानपुर 130

74. उन्नाव 160

75. वाराणसी 90