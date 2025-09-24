IBPS Clerk Admit Card 2025
UP ECCE Educator Vacancy 2025: यूपी एजुकेटर के जिलेवार पद, यहां sewayojan.up.nic.in करें ऑनलाइन आवेदन

By Priyanka Pal
Sep 24, 2025

UP ECCE Educator Vacancy 2025: यूपी सरकार ने बाल वाटिका/आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत ECCE एजुकेटर (अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन) के 8,800 संविदा पदों की घोषणा की है। उम्मीदवार SEWAYOJAN पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस लेख में UP ECCE एजुकेटर भर्ती के बारे में और जानकारी दी गई है।

UP ECCE Educator Vacancy 2025
UP ECCE Educator Vacancy 2025: यूपी सरकार ने ECCE एजुकेटर के 8,800 पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती 75 जिलों के प्राइमरी और कंपोजिट स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए है। इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, चयन मेरिट और दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। यह भर्ती 11 महीने के लिए संविदा के आधार पर होगी।

UP ECCE एजुकेटर भर्ती 2025: महत्वपूर्ण विवरण

उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग, ECCE एजुकेटर के 8,800 पदों पर भर्ती कर रहा है। एजुकेटर को आंगनवाड़ी में स्थित बाल वाटिका/प्री-प्राइमरी कक्षाओं में तैनात किया जाएगा। यह नियुक्ति 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए होगी, जिसे प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है:

भर्ती निकाय

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग

पोस्ट नाम

ईसीसीई एजुकेटर (बाल वाटिका/आंगनवाड़ी)

रिक्तियों की संख्या

8,800

संविदा अवधि

11 महीने तक

मासिक मानदेय

₹10,313

आवेदन मोड

ऑनलाइन

चयन प्रक्रिया

योग्यता (शैक्षणिक + डिप्लोमा), दस्तावेज़ सत्यापन

आधिकारिक वेबसाइट

sewayojan.up.nic.in

UP ECCE Educator Vacancy 2025: जिलेवार रिक्त पदों की संख्या 

ये पद 75 जिलों के लिए निकाले गए हैं। इन पदों को हर जिले के हिसाब से भरा जाएगा और कई जिलों में आवेदन शुरू भी हो चुके हैं। किस जिले में कितने पद हैं, इसकी जानकारी नीचे दी गई है:

क्रमांक

जिले का नाम

रिक्तियों की संख्या

1.

आगरा

160

2.

अलीगढ़

130

3.

अंबेडकर नगर

90

4.

अमेठी

130

5.

अमरोहा

70

6.

औरैया

80

7.

आजमगढ़

220

8.

बागपत

60

9.

बहराइच

140

10.

बलिया

180

11।

बलरामपुर

100

12.

बाँदा

90

13.

बाराबंकी

160

14.

बरेली

160

15.

बस्ती

150

16.

भदोही

70

17.

बिजनौर

120

18.

शाहजहांपुर

160

19.

बुलंदशहर

160

20.

चंदौली

90

21.

चित्रकूट

60

22.

देवरिया

170

23.

एटा

90

24.

इटावा

90

25.

फैजाबाद

120

26.

फर्रुखाबाद

80

27.

फतेहपुर

140

28.

फिरोजाबाद

100

29.

गौतम बुद्ध नगर

40

30.

गाजियाबाद

50

31.

गाजीपुर

170

32.

गोंडा

170

33.

गोरखपुर

210

34.

हमीरपुर

80

35.

हापुड़ (पंचशील नगर)

40

36.

हरदोई

210

37.

हाथरस

80

38.

जालौन

90

39.

जौनपुर

220

40.

झांसी

90

41

कन्नौज

90

42.

कानपुर देहात

110

43.

कानपुर नगर

100

44.

कासगंज

70

45.

कौशाम्बी

80

46.

कुशीनगर

150

47.

लखीमपुर खीरी

160

48.

Lalitpur

70

49.

लखनऊ

90

50.

महाराजगंज

130

51.

महोबा

50

52.

मैनपुरी

100

53.

मथुरा

110

54.

मऊ

100

55.

मेरठ

140

56.

मिर्जापुर

140

57.

मुरादाबाद

90

58.

मुज़फ़्फ़रनगर

100

59.

पीलीभीत

70

60.

प्रतापगढ़

180

61.

प्रयागराज

210

62.

रायबरेली

210

63.

रामपुर

70

64.

सहारनपुर

120

65.

संभल (भीम नगर)

80

66.

संत कबीर नगर

100

67.

शाहजहांपुर

160

68.

शामली (प्रभु नगर)

40

69.

श्रावस्ती

60

70.

सिद्धार्थनगर

140

71.

सीतापुर

200

72.

सोनभद्र

80

73.

सुल्तानपुर

130

74.

उन्नाव

160

75.

वाराणसी

90

कुल योग

8800

UP ECCE एजुकेटर के लिए पात्रता

जो उम्मीदवार UP ECCE एजुकेटर 2025 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। इन शर्तों में शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा शामिल है:

मानदंड

मांग

शिक्षा

≥50% अंकों के साथ गृह विज्ञान में स्नातक / 2 वर्षीय एनटीटी / डीपीएसई डिप्लोमा

आयु सीमा


  • 18–40 वर्ष (1 जुलाई, 2024 तक)

  • छूट: ओबीसी +3 वर्ष, एससी/एसटी +5 वर्ष

UP ECCE एजुकेटर के लिए चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में मेरिट लिस्ट और दस्तावेजों का सत्यापन शामिल है। ECCE एजुकेटर की चयन प्रक्रिया में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी।

  • मेरिट लिस्ट: ग्रेजुएशन और डिप्लोमा में मिले अंकों के औसत प्रतिशत के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

  • टाई होने पर: ज्यादा उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उम्र भी समान है, तो नाम के वर्णमाला क्रम के आधार पर फैसला होगा।

  • सत्यापन: दस्तावेजों (जैसे डिग्री, डिप्लोमा, जाति प्रमाण पत्र, PRC आदि) की जांच जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली एक जिला-स्तरीय समिति करेगी।

  • कोई परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा।

UP ECCE Educator Vacancy 2025

