UP ECCE Educator Vacancy 2025: यूपी एजुकेटर के जिलेवार पद, यहां sewayojan.up.nic.in करें ऑनलाइन आवेदन

UP ECCE Educator Vacancy 2025: यूपी सरकार ने ECCE एजुकेटर के 8,800 पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती 75 जिलों के प्राइमरी और कंपोजिट स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए है। इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, चयन मेरिट और दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। यह भर्ती 11 महीने के लिए संविदा के आधार पर होगी।
UP ECCE एजुकेटर भर्ती 2025: महत्वपूर्ण विवरण
उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग, ECCE एजुकेटर के 8,800 पदों पर भर्ती कर रहा है। एजुकेटर को आंगनवाड़ी में स्थित बाल वाटिका/प्री-प्राइमरी कक्षाओं में तैनात किया जाएगा। यह नियुक्ति 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए होगी, जिसे प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है:
|
भर्ती निकाय
|
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग
|
पोस्ट नाम
|
ईसीसीई एजुकेटर (बाल वाटिका/आंगनवाड़ी)
|
रिक्तियों की संख्या
|
8,800
|
संविदा अवधि
|
11 महीने तक
|
मासिक मानदेय
|
₹10,313
|
आवेदन मोड
|
ऑनलाइन
|
चयन प्रक्रिया
|
योग्यता (शैक्षणिक + डिप्लोमा), दस्तावेज़ सत्यापन
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
sewayojan.up.nic.in
UP ECCE Educator Vacancy 2025: जिलेवार रिक्त पदों की संख्या
ये पद 75 जिलों के लिए निकाले गए हैं। इन पदों को हर जिले के हिसाब से भरा जाएगा और कई जिलों में आवेदन शुरू भी हो चुके हैं। किस जिले में कितने पद हैं, इसकी जानकारी नीचे दी गई है:
|
क्रमांक
|
जिले का नाम
|
रिक्तियों की संख्या
|
1.
|
आगरा
|
160
|
2.
|
अलीगढ़
|
130
|
3.
|
अंबेडकर नगर
|
90
|
4.
|
अमेठी
|
130
|
5.
|
अमरोहा
|
70
|
6.
|
औरैया
|
80
|
7.
|
आजमगढ़
|
220
|
8.
|
बागपत
|
60
|
9.
|
बहराइच
|
140
|
10.
|
बलिया
|
180
|
11।
|
बलरामपुर
|
100
|
12.
|
बाँदा
|
90
|
13.
|
बाराबंकी
|
160
|
14.
|
बरेली
|
160
|
15.
|
बस्ती
|
150
|
16.
|
भदोही
|
70
|
17.
|
बिजनौर
|
120
|
18.
|
शाहजहांपुर
|
160
|
19.
|
बुलंदशहर
|
160
|
20.
|
चंदौली
|
90
|
21.
|
चित्रकूट
|
60
|
22.
|
देवरिया
|
170
|
23.
|
एटा
|
90
|
24.
|
इटावा
|
90
|
25.
|
फैजाबाद
|
120
|
26.
|
फर्रुखाबाद
|
80
|
27.
|
फतेहपुर
|
140
|
28.
|
फिरोजाबाद
|
100
|
29.
|
गौतम बुद्ध नगर
|
40
|
30.
|
गाजियाबाद
|
50
|
31.
|
गाजीपुर
|
170
|
32.
|
गोंडा
|
170
|
33.
|
गोरखपुर
|
210
|
34.
|
हमीरपुर
|
80
|
35.
|
हापुड़ (पंचशील नगर)
|
40
|
36.
|
हरदोई
|
210
|
37.
|
हाथरस
|
80
|
38.
|
जालौन
|
90
|
39.
|
जौनपुर
|
220
|
40.
|
झांसी
|
90
|
41
|
कन्नौज
|
90
|
42.
|
कानपुर देहात
|
110
|
43.
|
कानपुर नगर
|
100
|
44.
|
कासगंज
|
70
|
45.
|
कौशाम्बी
|
80
|
46.
|
कुशीनगर
|
150
|
47.
|
लखीमपुर खीरी
|
160
|
48.
|
Lalitpur
|
70
|
49.
|
लखनऊ
|
90
|
50.
|
महाराजगंज
|
130
|
51.
|
महोबा
|
50
|
52.
|
मैनपुरी
|
100
|
53.
|
मथुरा
|
110
|
54.
|
मऊ
|
100
|
55.
|
मेरठ
|
140
|
56.
|
मिर्जापुर
|
140
|
57.
|
मुरादाबाद
|
90
|
58.
|
मुज़फ़्फ़रनगर
|
100
|
59.
|
पीलीभीत
|
70
|
60.
|
प्रतापगढ़
|
180
|
61.
|
प्रयागराज
|
210
|
62.
|
रायबरेली
|
210
|
63.
|
रामपुर
|
70
|
64.
|
सहारनपुर
|
120
|
65.
|
संभल (भीम नगर)
|
80
|
66.
|
संत कबीर नगर
|
100
|
67.
|
शाहजहांपुर
|
160
|
68.
|
शामली (प्रभु नगर)
|
40
|
69.
|
श्रावस्ती
|
60
|
70.
|
सिद्धार्थनगर
|
140
|
71.
|
सीतापुर
|
200
|
72.
|
सोनभद्र
|
80
|
73.
|
सुल्तानपुर
|
130
|
74.
|
उन्नाव
|
160
|
75.
|
वाराणसी
|
90
|
कुल योग
|
8800
UP ECCE एजुकेटर के लिए पात्रता
जो उम्मीदवार UP ECCE एजुकेटर 2025 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। इन शर्तों में शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा शामिल है:
|
मानदंड
|
मांग
|
शिक्षा
|
≥50% अंकों के साथ गृह विज्ञान में स्नातक / 2 वर्षीय एनटीटी / डीपीएसई डिप्लोमा
|
आयु सीमा
|
UP ECCE एजुकेटर के लिए चयन प्रक्रिया
चयन प्रक्रिया में मेरिट लिस्ट और दस्तावेजों का सत्यापन शामिल है। ECCE एजुकेटर की चयन प्रक्रिया में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी।
-
मेरिट लिस्ट: ग्रेजुएशन और डिप्लोमा में मिले अंकों के औसत प्रतिशत के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
-
टाई होने पर: ज्यादा उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उम्र भी समान है, तो नाम के वर्णमाला क्रम के आधार पर फैसला होगा।
-
सत्यापन: दस्तावेजों (जैसे डिग्री, डिप्लोमा, जाति प्रमाण पत्र, PRC आदि) की जांच जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली एक जिला-स्तरीय समिति करेगी।
-
कोई परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा।
